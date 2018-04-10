Konya’nın Seydişehir ilçesinde polisi arayıp intihar edeceğiz dediği iddia edilen 55 yaşındaki adam, arkadaşlık ettiği 22 yaşındaki genci çenesinden av tüfeğiyle vurduktan sonra kendini vurdu.

İHA'nın haberine göre olay, 03.00 sıralarında Seydişehir ilçesine bağlı Seyitharun Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki A. Y. iddiaya göre polisi arayarak bir süredir arkadaşlık ettiği E. M. ile birlikte intihar edeceklerini ihbar etti. Bir süre sonra evden gelen silah sesini duyan vatandaşlar da polise haber verdi.

Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla kapı kırılarak içeriye girildiğinde A.Y. ölü olarak, E. M. ise çenesinden vurulmuş yaralı halde bulundu. Çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı E. M. ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, A. Y.’nin yanı başında av tüfeği buldu. Yapılan ilk incelemede A. Y.’nin E. M.’yi vurduktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor. Evdeki incelemelerin ardından A. Y.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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