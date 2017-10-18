Portekiz İçişleri Bakanı Constança Urbano de Sousa, geçen hafta sonu ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde çıkan ve 41 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarının ardından kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine istifa etti.

Başbakan Antonio Costa, koalisyon hükümetinde 26 Kasım 2015'ten bu yana içişleri bakanı olarak görev yapan 50 yaşındaki Sousa'nın istifasını kabul etti.

Sousa, sorumlu birimlerin yangınlar karşısında "yetersiz" kaldığını öne süren sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun bir biçimde eleştirilmişti.

Portekiz'de orman yangınları yüzünden haziranda 64, hafta sonu da 41 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitirenler arasında bir aylık bebeğin de bulunduğu öğrenilirken Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, hafta içinde öngörülen programını iptal etmiş, yangın söndürme çalışmalarının hızlı ve etkin şekilde ilerlemesi gerektiğini söylemişti.

Başbakan Antonio Costa ise halka "İtfaiyeyi beklemeden alevlere karşı koyun." çağrısında bulunmuştu.

Bakanlar Kurulu, dün tamamen kontrol altına alınan orman yangınlarının verdiği zararı görüşmek üzere cumartesi günü olağanüstü toplanacak.