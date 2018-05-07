Almanya Başbakanı Merkel'in 18 Mayıs'ta Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelceği açıklandı.

Putin'in de 5 Haziran'da Viyana'ya gideceği aktarıldı.

LAVROV İLE POMPEO DA BİR ARAYA GELEBİLİR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Rex Tillerson'un yerine atadığı yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşebileceğini söyledi.

20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek G20 hakkında Lavrov, "Her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken, Rusya'nın Beşar Esad rejimine destek verdiği yönündeki iddialarına karşılık, ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye girerek hava saldırısı düzenlemişlerdi.

Aynı zamanda Rusya'nın Türkiye ile anlaşma sağladığı S-400'ler konusunda da Amerika'dan tehditvari yaklaşım gelmiş, Türkiye ve Rusya ise bu yaklaşımlara anlaşma yoluyla karşılık vermişti.

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet ederek, kendisini Beyaz Saray'da görmekten mutluluk duyacağını belirtti, ancak bu görüşmenin olup olmayacağı yönünde bir açıklama gelmedi.

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