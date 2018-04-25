11 ayın sultanı olarak kabul edilen İslam dini için en önemli ibadet dönemlerinden biri olan Ramazan ayı Mayıs ayında başlayacak. Peki Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? İşte islam dünyasının sabırsızlıkla beklediği 2018 Ramazan ayının ve tatilinin tarihi...

2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan, Hicrî Takvim'e göre 9. ay ve İslam dinine göre Hz. Muhammed'e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartı'ndan birisidir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

16 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN'IN BAŞLANGICI

10 HAZİRAN 2018 PAZAR KADİR GECESİ

14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE AREFE

15 HAZİRAN 2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

17 HAZİRAN 2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili haftasonunda denk geldiği için 3 gün olması bekleniyor.

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ KISA BİLGİLER

Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın Hz. Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde "oruç" tutmak müslümanlara emredilmiştir.

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