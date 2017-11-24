RTÜK'ten Beyaz TV'ye para ve 5 program durdurma cezası

RTÜK, "Beyaz Futbol" programı nedeniyle Beyaz TV'ye para cezası ve 5 program durdurma cezası verdi.

Beyaz Futbol isimli programda, yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklarla ilgili sözleri başta Boşnaklar olmak üzere, pek çok kesimin tepkisini çekmişti.

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