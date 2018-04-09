Rusya'dan Suriye'deki kimyasal saldırı ve Afrin açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Guta'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Lavrov, "Şam'ın kimyasal saldırı düzenlediği iddiası provokasyon" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lavrov'un gündemindeki bir diğer konu da Afrin'di.

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Afrin'i Suriye hükümetine teslim etmesini beklediklerini söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER