Son yıllarda saç dökülmesinden şikayet edenlerin sayısı giderek arttı. Ancak teknolojinin de gelişmesiyle artık saçların dökülmesini önlemek ve hatta dökülen saçın yerine yenisini koyabilmek saç ekimiyle mümkün.

Uzmanlar, pek çok kişinin başvurduğu saç ekimi tedavisi konusunda da seçici olmak gerektiğine dikkat çekiyor. Zira saç ekimindeki yanlış uygulamalar, geri dönüşü olmayan ya da çok zor düzeltilebilen kötü sonuçlara yol açabiliyor.

SAÇ EKİMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR BULUNUYOR

Saç Ekimi Kurumu ve Çalışanları Derneği Başkanı Dr. Koray Erdoğan, saç ekiminin hastaların hayatlarına son derece olumlu katkılarda bulunduğunu belirterek “Ancak saç ekimi sırasında özellikle hassas davranılması gereken noktalar var. En önemlisi, ekilecek saç kökleri çıkartılırken donörlerin fazla yıpratılmaması, yani kontrolsüz saç hasadının yapılmaması. Çünkü donörlerin zarar görmesi, operasyonun başarısını doğrudan etkiliyor” dedi.

SAÇ EKİMİ SONRASI BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Steril olmayan koşullarda saç ekimi yapılmaması gerektiğine de dikkat çeken Dr. Erdoğan, çıkarılan greftlerin ekim zamanına kadar doğru ısı ve solüsyonda bekletilemesinin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

Dr. Erdoğan, “Tabii aynı şekilde ekim sırasında da saç köklerine zarar verilmemesi gerekiyor. Bir diğer önemli nokta ise hastaların operasyon sonrasında verdiğimiz talimatlara uyması ve saç bakımlarını bu talimatlar doğrultusunda yapmaları” diye konuştu.

Hastaların 7 gün ağır spor yapmamaları, 10 gün ağır işlerden kaçınmaları, yüzmemeleri, 2 ay boyunca doğrudan gün ışığına maruz kalmamaları, solaryuma girmemeleri gerekiyor.

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