SAÇ ekimi turizminin en önemli merkezlerinden olan İstanbul’u tercih eden 55 yaşındaki Irak asıllı İngiliz vatandaşı A.H., dehşet saatleri yaşadı. Londra’da yaşayan ve uluslararası para transferi yapan bir şirketin ofisini işleten A.H., VIP saç ekimi için internet üzerinden Türkiye’de yaşayan bir Iraklıyla tanıştı.

Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre Iraklı, A.H.’ye kellikten kurtulabileceğini, saç ektirerek gençleşebileceğini ve İstanbul’da sadece seçkin kişilere hizmet veren bir sağlık merkezinde tanıdıkları olduğunu söyledi. İkna olan A.H., pazartesi günü Londra’dan uçağa bindi ve İstanbul’a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kendisini 4 kişi karşıladı. VIP karşılamayla havalimanından alınan A.H., Şişli Elmadağ’da lüks bir otele yerleştirildi.

OTELDEN DEHŞET EVİNE

A.H. İstanbul manzaralı odasında birkaç saat dinlendikten sonra 2 kişi, kendisini saç ekiminin yapılacağı sağlık merkezine götürmek için geldiklerini söyledi. Özel sağlık merkezine gittiğini zanneden A.H., Gaziosmanpaşa’da bir eve götürüldü. Eve girer girmez de elleri-ayakları bağlanarak darp edildi, başına silah dayandı. Üzerindeki 5 bin Euro ve bin 600 İsviçre Frangı’nın yanı sıra 2 lüks kol saati alınarak sabah 05.00 sıralarında sokağa atıldı.

GİDERKEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

A.H., yaşadıklarının şokunu atlattıktan sonra Londra’ya dönmek için taksiye binerek Atatürk Havalimanı’na gitti. Burada polisleri gören talihsiz adam, yaşadığı dehşeti anlattı. Havalimanı polisi A.H.’yi tedavi için hastaneye götürürken, devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri girdi. Ekipler, havalimanı ve oteldeki kamera görüntülerini inceledi. A.H.’yi otelden alan aracın plakası belirlendi. Aracı Zeytinburnu’nda bulan polis, pusu kurarak beklemeye başladı. Birkaç saat sonra aracı almaya giden Basri İ., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden, A.H.’den gasp edilen para çıktı. Daha sonra olaya karıştığı belirlenen Ömer A. saklandığı evde yakalandı. Polis, kayıp Hamdullah Y.’yi ararken, A.H.’yi internetten bulup kandıran kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.