Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu "Medeniyetlerin Beşiğinde Anadolu Tıbbı" sloganıyla Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne katıldı.

"BUNDAN SONRAKİ DÖNEM BİLİMİN IŞIĞINDA İKİSİNDE DE YARARLANMA DÖNEMİ"

AA'nın haberine göre; kongrenin açılışında konuşan Demircan, kongreye olan ilginin, sağlığa ve geleneksel ve tamamlayıcı tıbba olan öneminin göstergesi olduğunu söyledi.

Modern tıbbın yanında geleneksel tıbbı da birlikte ele almak gerektiğini vurgulayan Demircan, şunları kaydetti: "Bundan sonraki dönem bilimin ışığında ikisinden de yararlanma dönemidir. Yani geleneksel tıp bir dönem, tarihte insanlığa büyük hizmetler sağladı ve peşinden konvansiyonel modern tıp devreye girdi. Ama artık bundan sonra ikisini birleştirme ve ikisinin de sunduğu imkanlardan insanlığı yararlandırma dönemine giriyoruz.

Geleneksel tıp; modern tıbbın alternatifi değildir, onun yerine geçme iddiasında değildir. Zaten birbirlerinin alternatifi olmamalı, onlar birbirlerini tamamlıyor, zaten o nedenle bu ad verilmiş; 'tamamlayıcı tıp'. Geleneksel tıp uygulamalarında kullanılan ürünler, bilimin laboratuvarlarında da mutlaka masaya yatırılmalı. Geleneksel tıbbın sunmuş olduğu geçmişe ait birikimi biz bilimin ışığı altında masada değerlendirip geleceğe ve kendimize hizmet ettirmeliyiz. Geleneksel olanı, moderni; hepsi insanlığın mirasıdır, birbirinin alternatifi değildir, insanlığın hizmetine sunulmalıdır. Biz inanıyor ve biliyoruz ki her derdin bir devası vardır ve onu aramak bulmak bizim görevimizdir."

TIPLA İLGİLİ İSTİSMARA SON

Bakanlık olarak yaptıkları mevzuat düzenlemelerinde geleneksel tıp uygulamalarını sağlık sistemine entegre ettiklerini belirten Demircan, şöyle devam etti: "Uygulama ve uygulayıcı boyutuyla standartlar oluşturduk ve o standartları geliştirmek için takip ediyoruz ve geliştirmeye devam ediyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını merdiven altı uygulamalar olmaktan çıkarmak için elimizden gelen gayreti de sarf ediyoruz. Hem halkımızın sağlığı açısından hem de geleneksel tıpla ilgili istismarların son bulması ve algının düzenlenmesi bakımından bu mutlaka gereklidir. Türkiye entegrasyon ve standardizasyon açısından örnek bir değerlendirme kaydetmiş bulunmaktadır."

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