Sağlık Bakanı: Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun kanser hastalığı tedavisiyle ilgili, “Kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL’ye çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Hem kanser hem de diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edecek” sözlerinden sonra bir açıklamada Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan geldi.

DHA'nın haberine göre; 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen Demircan, Meclis’te milletvekilliği kaydını yaptırırken gazetecilerin kanser hastalarının tedavisine ilişkin sorusunu yanıtladı. Demircan, “SGK ile sözleşme yapan tüm özel hastaneleri kapsıyor. Kanser hastalarımız bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Zaten kamuda da ödeme yapmıyorlar. İlaçlar zaten bugüne kadar ücretsiz devam edecek. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak” diye konuştu.