Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), denetimlerden başarıyla geçen kozmetik firmalarını da kamuoyuna ilan edecek.
AA'nın haberine göre; yapılan kozmetik denetim sonuçlarını 3 ayda bir ilan eden ve güvensiz ürünleri açıklayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bugünden sonra sadece "güvensiz ürünler" değil "kaliteli ürünler" de kurumun internet sitesinden duyurulacak.
TİTCK bu kapsamda, kalite sertifikası alan firmaların bulunduğu ilk listeyi açıkladı. İlk etapta listeye 11 kozmetik firması girdi.
Denetimlerden başarıyla geçen kozmetik firmalarının duyurulmasıyla tüketiciler, o markalardan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecek.
Türkiye'de bulunan, TİTCK'ye kayıtlı tüm kozmetik üretim yerleri sertifika başvurusunda bulunabilecek. Rutin denetimler dışında firmaların talepleri üzerine yapılacak bu denetim ve değerlendirmeler sonucu, standartları sağlayan üretim yerlerine "İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası" düzenlenecek.
Bu doğrultuda, hammadde ve ambalaj malzemelerinden başlayarak son tüketiciye ulaşıncaya kadar kalite ve güvenirliliği tescil edilen kozmetik üretim yerleri, TİTCK tarafından sertifikalandırılacak. Sertifika verilen firmalar kurumun internet sitesinde belirli aralıklarla yayımlanarak, kamuoyuna duyurulacak.
1 MİLYON 845 BİN 699 LİRA CEZA KESİLDİ
Geçen yıl kozmetik ürünlere yapılan denetim faaliyetlerinde çocuk kozmetikleri, maskaralar, saç bakım ürünleri ve göz makyajı ürünlerine öncelik verildi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2017'de toplam 1615 kozmetik ürünü denetledi. Denetimi yapılan 1460 üründen 864'ünün uygun, 721'inin teknik düzenlemeye aykırı, 30'unun ise güvensiz olduğu tespit edildi. Denetimler sonucunda firmalara, teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik gerekçesiyle toplam 1 milyon 845 bin 699 TL idari para cezası kesildi.
Güvensiz olduğu tespit edilen kozmetik ürünleri arasında pudralar, el kremleri, tüy dökücü ürünler, yüz maskeleri ve şampuanlar başı çekti.
Bu arada, 2017'de toplam 26 bin 383 adet sahte/kaçak/taklit ürün ele geçirildi. Bu ürünler parfüm, güneş ve dudak kremlerinden oluştu.
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