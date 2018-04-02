Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir'in haberine göre; zehir tacirlerinin uyuşturucu imalatında bulamadığı ham maddeyi, içeriğinde psödoefedrin ve efedrin olan tıbbi ürünlerden elde ettiği ve yetkililerin harekete geçtiği iddia edildi.

Haberde şu bilgilere yer verildi: " Sağlık Bakanlığı, yeni kararla içeriğinde yüzde 30 ile 60 oranında psödoefedrin bulunduran çoğunluğunu soğuk algınlığı ilaçlarından oluşan ilaçları ‘izlemeye tabi ilaç kategorisi’ne alıyor. 1 Haziranda başlayacak uygulama ile doktorlar yazdıkları bu içerikteki ilaçları renkli reçete sistemine de işleyerek takibini yapacak.

AB UYARDI



Avrupa Birliği 2017 uyuşturucu izleme raporlarında yer alan veriler uyuşturucu imalatının merdiven altı laboratuarlarında tıbbi ilaçlarlardan yararlanarak yapıldığını gözler önüne serdi. Bu nedenle uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, suiistimal edilen ilaçların reçete edilmesi konusunda yeni bir uygulama kararı aldı. 1 Haziranda uygulamaya girecek kararla ilgili bu tür ilaçların sistem üzerinde kırmızı reçeteye entegresi sağlanacak. Hasta profili ile ne sıklıkta bu tür ilaçların kullanıldığı kontrol altına alınmış olacak. AB uyuşturucu izleme 2017 raporlarında yer alan verilere göre amfetamin üretimi Belçika, Hollanda ve Polonya’da, daha az oranda da Baltık Ülkeleri ile Almanya ve Macaristan’da üretiliyor. Özellikle Türkiye’de 2015’te 15 milyon tabletten fazla yakalama gerçekleşmiş durumda. Çek Cumhuriyeti ise Avrupa’nın metamfetaminin büyük ölçüde kaynağı durumunda. Çek Cumhuriyeti’ndeki metamfetamin, Polonya’dan yasa dışı olarak sokulan tıbbi ürünlerden özütlenen efedrin ve psödoefedrin kimyasal maddelerinden üretildiği raporlanıyor. Avrupa Birliği’nde son bir yılda 291 yasa dışı metamfetamin laboratuarı rapor edildi. Bunların 263’ü Çek Cumhuriyeti’nde orta çıkartıldı.

HAMMADDEYİ AYRIŞTIRIP UYUŞTURUCU YAPIYORLAR

En sık karşılaşılan rahatsızlıklar grubunda yer alan soğuk algınlığı ve solunum sistemi hastalıklarla ilgili çocuklardan yetişkinlere kadar psödoefedrin ilaç türü kullanılabiliyor. Psodoefedrin ilaçlarda etken madde olarak amfetamin türü bir yapı bulunmaktadır. Amfetamin ise ecstasy ve uyuşturucu maddelerinde de kullanılan uyuşturucu madde adı altında yasadışı bir şekilde üretilebilen oldukça hassas bir ilaçtır. Türkiye genelinde ilaç tüketim oranlarına bakıldığında ise satılan 3 milyar TL’lik ilacın yüzde 25’ini soğuk algınlığı ilaçları oluşturuyor."

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI!

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, "60 mg Psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçların "Kırmızı Reçeteli İlaçlar" kapsamına alınması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Medyada, “Kırmızı Alarm” başlığıyla yer alan haberlerle ilgili, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu açıklamada bulundu. Açıklamada, "Psödoefedrin adlı etkin madde uyuşturucu yapımında kullanılabilen bir öncü (prekürsör) maddedir. Söz konusu maddelerin imali, ithali, ihracı, nakli, bulundurulması, alımı ve satımının Bakanlığımız iznine bağlıdır. 16 Ekim 2015 tarihli Talimatname ile 120 mg psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaç” kapsamına alınmıştır. Ancak bu talimatnamenin ardından 60 mg Psödoefedrin içeren ilaçların da reçetesiz ve toptan satışları tespit edilmiştir. Bunun üzerine, “Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonunca 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle, 60 mg Psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçların da “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç” kapsamında değerlendirilmesi kararı alınmıştır.

Söz konusu ilaçların Kırmızı Reçeteli İlaçlar kapsamına alınması söz konusu değildir. Eskiden olduğu gibi normal reçete ile eczanelerden temin edilebilecektir. Dolayısıyla hastaların ilaca erişiminde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Diğer taraftan, 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle toptan satışların takibi için tüm kontrole tabi ilaçlarda olduğu gibi, 120 mg ve 60 mg Psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar Renkli Reçete Sistemine entegre edilecektir" denildi.

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