20 Aralık 2015 Pazar, 16:32:03 | Güncelleme: 02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:34:06
İşte beynin en çok sevdiği yiyecekler
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YABAN MERSİNİ (Günde 2-3 yemek kaşığı)
Her gün mutlaka, (toplamda 5 porsiyon) sebze ve meyve tüketin.
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Özellikle, içerdiği polifenolle beyin hücrelerinin düşmanı serbest radikallerle savaşan yaban mersini hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.
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Günde 2-3 tepeleme yemek kaşığı yaban mersini; yanı sıra elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut, mandalina, muz, kivi, mango ve nektar da unutkanlığı önleyici en iyi antioksidan kaynaklarıdır.
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BALIK (Haftada 2 kez)
Omega 3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir bir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından oldukça önemli. Yapılan araştırmalarda da omega 3'ten zengin beslenmenin Alzeimer riskini azalttığı ortaya koyuyor.
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Unutkanlığı önlemek için haftada 2 gün balık yiyin. Eğer balık tüketemiyorsanız günde 1 gram omega 3 takviyesi alın. Ancak omega 3 yağ asidinin tüketim miktarı yaşa ve hastalık durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle günde ne kadar takviye almanız gerektiği konusunu doktorunuza danışın.
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CEVİZ (Günde 3 tane)
Ceviz de omega 3 yağ asidi açısından en zengin kaynaklardan biri. Günde 3 ceviz yemek yaşlılık dönemine yapacağınız en büyük yatırımlardan biri olacak.
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KIRMIZI ET (Haftada 3 kez)
Araştırmalar günümüz insanının yaşam koşullarıyla baş etmek için özellikle B, C, D ve E vitaminlerine ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
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Sağlıklı beslenme kurallarına uyulduğunda tüm bu vitaminler doğal yollardan alınabiliyor. Yoğun iş temposu, ağır çalışma koşulları ve doğal yetiştirilmeyen besinler nedeniyle B 12 vitamini eksikliği sıkça görülüyor.
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Haftada 3 kez kırmızı et, günlük süt, yoğurt, peynir ve yumurta tüketimi vücuda yeterli B12 vitamini alınmasını sağlıyor.
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TAHIL (Günde 1 kase)
E vitamini beyin sağlığı açısından en temel antioksidanlardan biri. E vitamini özellikle tahıllarda, yağlı tohumlarda (fındık, badem gibi) ve zeytinyağında yer alır.
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Bu nedenle tahılların bolca bulunduğu roka, ıspanak, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar, kuru baklagiller, bulgur, esmer pirinç, buğday, karabuğday, çavdar, yulaf gibi besinlere günlük öğünlerinizde mutlaka yer verin. E vitamini aynı zamanda ıspanak, kabak, semizotu ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler; ton balığı, sardalya, yumurta sarısı, domates ve patateste de bol miktarda var, unutmayın.
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BİTTER ÇİKOLATA (Az miktarda)
Polifenol zengini bitter çikolata, çay ve kırmızı şarap da beyni genç tutan besinlerden. Ancak bazılarının kalorileri yüksek olduğu için sınırlı miktarda tüketmeye dikkat edin.