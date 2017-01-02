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Unutkanlığı önlemek için haftada 2 gün balık yiyin. Eğer balık tüketemiyorsanız günde 1 gram omega 3 takviyesi alın. Ancak omega 3 yağ asidinin tüketim miktarı yaşa ve hastalık durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle günde ne kadar takviye almanız gerektiği konusunu doktorunuza danışın.