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SAĞLIK

Beynin en sevdiği yiyecekler

20 Aralık 2015 Pazar, 16:32:03

İşte beynin en çok sevdiği yiyecekler

  • 1
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    YABAN MERSİNİ (Günde 2-3 yemek kaşığı)

    Her gün mutlaka, (toplamda 5 porsiyon) sebze ve meyve tüketin. 

  • 2
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    Özellikle, içerdiği polifenolle beyin hücrelerinin düşmanı serbest radikallerle savaşan yaban mersini hafızanın güçlenmesine yardımcı olur. 

  • 3
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    Günde 2-3 tepeleme yemek kaşığı yaban mersini; yanı sıra elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut, mandalina, muz, kivi, mango ve nektar da unutkanlığı önleyici en iyi antioksidan kaynaklarıdır.

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