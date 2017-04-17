Bilimsel araştırmalar, organların boyunun sağlık durumu ve hastalık riskini belirlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
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Buna göre, küçük kulaklılarda egzama ve böbrek hastalıkları riski daha fazla, el parmaklarının boyu ise depresyon ve prostat kanseri riskini gösterebiliyor.
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Organların boyu, sağlık durumunu ve hastalık riskini belirlemeye yardımcı olabilir.
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Organların boyunun hangi hastalıkların habercisi olduğuna ilişkin yapılan bilimsel çalışmalardan bazıları şöyle:
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Küçük kulaklar
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"Çekici" görünse de küçük kulaklıların, egzama ve böbrek hastalıklarına daha sık yakalandığı belirlendi.
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Leicester Üniversitesi Hastanesi'nden George Murty, küçük kulaklarda, küçük kulak kanallarının bulunduğunu belirtti.
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Kanalların, deriyle örtülü olduğunu ve birikintilerin atılması gerektiğini ancak küçük kulaklarda dışa atımın zorlaştığını, bu durumun da egzamaya davetiye çıkardığını vurguladı.
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Murty, küçük kulakların göz seviyesinin çok altında olmasının böbrek hastalıklarına işaret ettiğini ancak bunun sebebinin henüz bilinmediğini belirtti.
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Büyük dil
Büyük dile sahip olanlarda uyku apnesinin daha sık görüldüğünü belirten Murty, dilin uyurken soluk borusuna doğru katlanarak hava kanalını tıkadığını, tıkanma küçükse horlandığını açıkladı.
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Tıkanmanın büyük olması halinde ise apnenin ortaya çıktığına, çoğu durumda kişinin 30 saniye nefesinin kesilebileceğine dikkati çekti.
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Büyük kalça
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Büyük kalçalara sahip kişilerde hafıza kayıplarına daha fazla rastlandığı belirtildi.
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Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı, 65-79 yaşındaki menopoza giren 8 bin 750 kadının katıldığı araştırma, büyük kalçalıların hafıza testi sonuçlarının daha kötü olduğunu gösterdi.
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Araştırmacılar, biriken yağın beyne kanın gitmesini sınırlayarak hafızayı etkileyebileceğini ifade etti.
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El parmakları
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El parmaklarının boyunun depresyon ve prostat kanseri riskinin habercisi olabileceği belirlendi.
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Warwick Üniversitesi'nden bilim adamları prostat kanserine yakalanan 1500 kişinin elleriyle 3 bin sağlıklı kişininkini karşılaştırdı.
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İşaret parmağı, yüzük parmağından uzun olanların prostat kanserine yakalanma riskinin daha az olduğu görüldü.
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Bilim adamları bunun, anne karnında maruz kalınan testosteron seviyesinden kaynaklanıyor olabileceğini, az testosterona maruz kalanların işaret parmağının daha uzun olduğunu belirtti.
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Alberta Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma ise genellikle kadınlarda olduğu gibi, işaret parmağı yüzük parmağından uzun erkeklerin daha depresif olduğunu gösterdi.
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Depresyonun, rahimde maruz kalınan testosteron seviyesiyle bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.
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Ayak parmakları
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Ayakta ikinci parmağın baş parmaktan uzun olmasının acı verici ayak sorunlarına yol açtığı belirtildi.
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Uzman David Houlihan-Burne, ikinci parmağın uzun olmasının yaygın Freiberg hastalığının gelişmesine yol açabileceğini açıkladı
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Dar kalça
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Dar kalçanın kalp hastalıklarının habercisi olabileceği belirtildi.
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Danimarka'da yapılan, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı araştırma, dar kalçalıların kalp hastalıkları ve erken ölüm riskinin daha fazla olduğunu gösterdi.
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Bu bölgede kas yoğunluğunun az olmasının kalp hastalıklarına yol açabileceği, insülin duyarlılığının da etkilenebileceği açıklandı.
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Büyük gözler
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Büyük gözlülerin göz sorunlarıyla boğuşma riskinin daha fazla olabileceği ortaya çıktı.
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Standart göz boyunun 24 milimetre olduğunu belirten bilim adamları, gözlerin bundan 1 milimetre büyük olmasının bile görme bozukluklarına yol açabileceğini kaydetti
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Uzman Trevor Rowley, normal boydaki gözün ışığı daha iyi alabildiğini vurguladı.
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Kısa bacaklar
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Kısa bacaklıların tip 2 diyabete yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirlendi.
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Bristol Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, bacak uzunluğunun her 4,3 santimetre artmasının diyabet riskini yüzde 19 azalttığını gösterdi.
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Hamilelikte annenin kötü beslenmesinin kısa bacaklı doğma ihtimalini artırdığı da belirtildi.