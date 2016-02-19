Göz rengini değiştirmek mümkün mü?

Düzenli olarak organik bal tüketmenin gözlere daha açık ve doğal bir renk kazandırdığı belirtiliyor.
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Ayrıca balın sağlık açısından başka faydaları da olduğunu belirten bilim insanları, balın vücutta reflüyü azalttığını ve enfeksiyonlarla savaşma da büyük bir rol oynadığını söylüyor.
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Ispanak içerisindeki yüksek demir içeriğiyle gözlerinizin daha parlak ve genç görünümlü olmasını sağlıyor. Ispanağın çok faydalı olduğunu dile getiren uzmanlar kanser, astım, yüksek kan basıncını önlemede de değerli bir yiyecek olduğunu vurguluyor.
Et yemek gözdeki iris rengini değiştirmede oldukça etkindir. Çinko ve magnezyum gibi minerallerin bunda etkisi yüksek.
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Sayısız faydaları olan zencefil düzenli olarak tüketildiğinde göz rengi değişikliği yapabiliyor. Astım semptomlarını kontrol eder, karaciğerin iyileşmesine yardımcı olur ve aynı zamanda soğuk algınlığı ve gripten korunmada da oldukça etkin.