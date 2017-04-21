SAĞLIK HABERLERİ
21 NİSAN 2017
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SAĞLIK

Bu yiyecekler beyne zarar veriyor!

22 Mart 2016 Salı, 08:59:37

Daily Mail gazetesi beyni tüketen ve öldüren 11 gıda maddesini yayınladı. İşte o gıda maddeleri...

  • 1 Bu yiyecekler beyne zarar veriyor!
    1 | 38

    Şeker ve şeker ürünleri

    Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur...

  • 2 Bu yiyecekler beyne zarar veriyor!
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    Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir...

  • 3 Bu yiyecekler beyne zarar veriyor!
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    Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir... Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir...

  • 4 Bu yiyecekler beyne zarar veriyor!
    4 | 38

    Alkol

    Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir... Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir...

     

  • 5 Bu yiyecekler beyne zarar veriyor!
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    Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir... Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir... Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir...

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YORUMLAR 9
  • Misafir 42 dakika önce
    zeki alasya metin akpınar yasaklar geldi aklıma bu ne yaaaaa.
  • Misafir 49 dakika önce
    Bu kadar katı perhiz ne için? Fazladan bir kaç yıl için neredeyse dünyanın bütün nimetlerinden el çekip Budist keşişler gibi yaşamak niye?
  • Misafir 1 saat önce
    ATALARIMIZ HEP BUNLAR İLE BESLENMİŞ. peki ne yiyelim. birbirimizi mi
  • Misafir 1 saat önce
    meralarda otlayalım bence :)
  • Misafir 1 saat önce
    ne yiyeceğimizi şaşırdık bütün gıdalar var burada
  • Misafir 1 saat önce
    neyse ki ben sadece coconut yiyerek besleniyorum
  • Misafir 1 saat önce
    öküzün ölümü arpadan olsun diye bir atasözümüz var ilk o geldi aklıma..bikere yaşamak istediğimi kim söyledi...
  • Misafir 2 saat önce
    o zaman bi zahmet devlete söyleyinde yedirmesin ithal tahılları gdo lu mısırları ne olduğunu bilmediğimiz içinde koruyucu olan hazır gıdaları sattırmasın
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