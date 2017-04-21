22 Mart 2016 Salı, 08:59:37 | Güncelleme: 21 Nisan 2017 Cuma, 10:11:32
Daily Mail gazetesi beyni tüketen ve öldüren 11 gıda maddesini yayınladı. İşte o gıda maddeleri...
1
1|38
Şeker ve şeker ürünleri
Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur...
2
2|38
Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir...
3
3|38
Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir... Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir...
4
4|38
Alkol
Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir... Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir...
5
5|38
Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir... Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir... Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir...
HABERİN DEVAMI
6
6|38
Fast Food
Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur...
7
7|38
Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır...
8
8|38
Fast Food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır...
9
9|38
Kızarmış yiyecekler
Bütün işlenmiş yiyecekler kimyasallar, katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve koruyucular içerir...
10
10|38
Bunlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol açar... Kızarmış veya işlenmiş gıdalar beyin sinirlerini zedeler...
HABERİN DEVAMI
11
11|38
Bazı yağlar ise diğerlerine göre daha zararlıdır...
12
12|38
Doğadaki en toksik ve tehlikeli kızartma yağının ise ayçiçek yağı olduğu tespit edilmiştir...
13
13|38
İşlenmiş veya önceden pişirilmiş gıdalar
Tıpkı kızarmış gıdalar gibi işlenmiş gıdalar da merkezi sinir sistemine zarar verir...
14
14|38
Bu da dejeneratif beyin bozukluğuna yol açar. İleriki yaşlarda Alzheimer´a neden olur...
15
15|38
Çok tuzlu gıdalar
HABERİN DEVAMI
16
16|38
Tuzun kalbe zarar verdiğini herkes bilir. Zekayı da gerilettiği ispat edilmiştir.
17
17|38
Bilinmeyen şey ise tuzun içindeki yoğun sodyum beyne de zararlıdır ve düşünme yeteneğini zayıflatır.
18
18|38
Tahıllar
19
19|38
Tahılların hepsi beyin fonksiyonlarına zarar verir.
20
20|38
Ancak bunun tek istisnası yüzde 100 tam kepekli tahıllardır.
HABERİN DEVAMI
21
21|38
İşlenmiş proteinler
22
22|38
Proteinler kas yapıcıdır.
23
23|38
Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır.
24
24|38
Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır.
25
25|38
Doğal proteinler sinir sistemini yapılandırırken, işlenmiş proteinler tam tersini yapar. Yani sinir sistemini tahrip eder.
HABERİN DEVAMI
26
26|38
Trans yağlar
27
27|38
Kesinlikle her türlü trans yağdan uzak durulmalıdır.
28
28|38
Trans yağlar bir çok ciddi soruna yol açar.
29
29|38
Kalp sorunları, kolesterol ve obezite bunların en çok bilinenidir. Az bilinen ise beyne de oldukça zarar verdiğidir.
30
30|38
Refleksleri öldürür, beyin işlevinin kalitesini düşürür.
HABERİN DEVAMI
31
31|38
Ayrıca felç riskini de maksimum düzeye çıkarır. Alzheimer benzeri etkileri de uzun vadede ortaya çıkar.
32
32|38
Yapay tatlandırıcılar... İnsanlar zayıflamak için şeker yerine yapay tatlandırıcı kullanırlar.
33
33|38
Bunların daha az kalori içerdiği doğru olsa da faydasından çok zararı vardır. Uzun kullanımlarda beyin hasarına ve zihinsel bozukluklara yol açar.
34
34|38
Nikotin
35
35|38
Nikotinin zararları saymakla bitmez. Beyinle ilgili olanına gelince... Vücudunuzun en önemli organı olan beyninize kan gitmesini engeller...
HABERİN DEVAMI
36
36|38
Kan gitmezse oksijen de gitmez. Bu da beyninizin yavaş yavaş ölmesine yol açar.
37
37|38
Kılcal damarları tıkadığı için nörotransmitterlerin üretilmesine engel olur ve işlevini engeller...