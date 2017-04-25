SAĞLIK HABERLERİ
25 NİSAN 2017
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SAĞLIK

Şişkinlik yapan besinler!

22 Ağustos 2016 Pazartesi, 09:58:38

Bu besinlerin tüketilmesi gün içerisinde şişkin olmanıza neden oluyor

  • 1 Şişkinlik yapan besinler!
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    Şişkinlik hissini yaratanlar, sadece bol yağlı ve sağlıksız yiyecekler değil. İşte şişkinliğe yol açan o ürünler...

  • 2 Şişkinlik yapan besinler!
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    1­- Yoğurt 
    Yoğurdun içerisinde bulunan probiyotikler, karnında olan biteni sakinleştirebilir; ancak söz konusu şişkinlik olduğunda, bazı yoğurtların yarardan çok zararı da olabiliyor. 

  • 3 Şişkinlik yapan besinler!
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    Bunun başlıca nedeni, süt ürünlerinde bulunan laktozun, üründen ürüne değişiklik göstermesi. Vücudunda fermante olan laktoz, gaz yaparak şişkinliğe neden olur. 

  • 4 Şişkinlik yapan besinler!
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    Tükettiğimiz normal yoğurtlarda böyle bir sorun oluşmuyor; ancak az yağlı ya da yağsız yoğurtlarda daha fazla laktoz bulunuyor. Bu da, şişkinliği artırıyor.

  • 5 Şişkinlik yapan besinler!
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    2-­ Bazı sebzeler

    Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar gibi sebzeler, rafinoz adı verilen bir karbonhidrat çeşidini barındırıyor. Rafinozun sindirilebilmesi için gerekli olan enzim ise vücudumuz tarafından üretilemiyor. Bunun sonucunda da, rafinoz, sindirilemiyor ve bakterilerce fermante ediliyor. Şişkinliğin nedenini de bu durum oluşturuyor.

     

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