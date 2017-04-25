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2-­ Bazı sebzeler

Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar gibi sebzeler, rafinoz adı verilen bir karbonhidrat çeşidini barındırıyor. Rafinozun sindirilebilmesi için gerekli olan enzim ise vücudumuz tarafından üretilemiyor. Bunun sonucunda da, rafinoz, sindirilemiyor ve bakterilerce fermante ediliyor. Şişkinliğin nedenini de bu durum oluşturuyor.