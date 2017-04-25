22 Ağustos 2016 Pazartesi, 09:58:38 | Güncelleme: 25 Nisan 2017 Salı, 16:27:11
Bu besinlerin tüketilmesi gün içerisinde şişkin olmanıza neden oluyor
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Şişkinlik hissini yaratanlar, sadece bol yağlı ve sağlıksız yiyecekler değil. İşte şişkinliğe yol açan o ürünler...
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1- Yoğurt Yoğurdun içerisinde bulunan probiyotikler, karnında olan biteni sakinleştirebilir; ancak söz konusu şişkinlik olduğunda, bazı yoğurtların yarardan çok zararı da olabiliyor.
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Bunun başlıca nedeni, süt ürünlerinde bulunan laktozun, üründen ürüne değişiklik göstermesi. Vücudunda fermante olan laktoz, gaz yaparak şişkinliğe neden olur.
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Tükettiğimiz normal yoğurtlarda böyle bir sorun oluşmuyor; ancak az yağlı ya da yağsız yoğurtlarda daha fazla laktoz bulunuyor. Bu da, şişkinliği artırıyor.
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2- Bazı sebzeler
Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar gibi sebzeler, rafinoz adı verilen bir karbonhidrat çeşidini barındırıyor. Rafinozun sindirilebilmesi için gerekli olan enzim ise vücudumuz tarafından üretilemiyor. Bunun sonucunda da, rafinoz, sindirilemiyor ve bakterilerce fermante ediliyor. Şişkinliğin nedenini de bu durum oluşturuyor.
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Bu sebzelerin tüketilmesi sonucunda bağırsaklarının gazla dolmasını istemiyorsan, onları kızartarak tüketmelisin. Bu yöntem rafinozun sindirilmesini elbette sağlayamayacak; ancak sebzelerin çiğnenmesini kolaylaştıracak ve sindirime yardımcı olacaktır.
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3- Fasulye
Fasulyenin dış kabuğunda, sindirilemez bir lif tipi bulunuyor. Bu da şişkinlik yapıyor. Fasulyenin pişirilmeden önce 1 gün suda bekletilmesi, kalın bağırsaklarını şişkinliğe karşı koruyacaktır.
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4-Soğan
içindeki fruktan adı verilen bir karbonhidrat, göbeğinin başını derde sokabilir. Pırasa, kuru soğan ve taze soğan güçlükle emilebiliyor ve sindirim sistemindeki su miktarını artırıyor. Bunun sonucunda da bolca gaz ve şişkinliğe neden oluyor.
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5- Karpuz
Karpuz adeta bir fruktoz bombası. Tadı her ne kadar güzel olursa olsun, insanların yüzde 30’u ile 40’ı fruktozu tam anlamıyla sindiremiyor. Bunun sonucunda da gaz, şişkinlik ve ishal meydana geliyor.
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6- Yapay tatlandırıcılar
Özellikle sakızlarda bol miktarda bulunan sorbitol ve xylitol adlı iki yapay tatlandırıcı, oldukça yavaş bir biçimde sindirilebiliyor. Sonuçta da gaz, şişkinlik, kramplar ya da nadiren ishal oluşuyor.
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7- Tahıllar
Buğday ve çavdar, içerdikleri sindirilemeyen fruktandan dolayı listenin başında geliyor. Gluten intoleransı bulunanlar bu besinleri tükettiklerinde ise gaz, şişkinlik, ishal ve/veya kabızlık gibi sorunlarla boğuşmak zorunda kalabiliyorlar.