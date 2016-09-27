SAĞLIK

Meme kanseri riskini azaltmanın yolları!

27 Eylül 2016 Salı, 14:32:40

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na özel olarak meme kanseri olma riskini düşüren 10 yöntemini anlattı

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Meme kanseri tüm kadınlarda en sık görülen kanser türü. Öyle ki dünyada her yıl 1 milyon 700 binden fazla kadına meme kanseri tanısı konuyor. Ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türü; meme kanseri. Ancak 2000’li yıllardan itibaren görülme sıklığı artsa da, erken tanı ve gelişmiş tedavi yöntemleri sayesinde meme kanserine bağlı ölümler azalıyor.

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