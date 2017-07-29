SAĞLIK

En sağlıklı besinler nelerdir?

05 Ekim 2016 Çarşamba, 12:42:49

Birbirinden faydalı olan bu besinlere mutfağınızda yer açın...

  • 1 En sağlıklı besinler nelerdir?
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    KIRMIZI BİBER

    Beta karoten ve C vitamini açısından zengin birbesin olan Kırmızıbiber bağışık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara, özellikle de kolera gibi bulaşıcı hastalıklara, karşı direncini arttırır. Sindirimi kolaylaştırcı ve iştah açıcı etkisi vardır.

  • 2 En sağlıklı besinler nelerdir?
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    İshali kesmesinin yanında, iyi bir idrar ve gaz söktürücüdür. Kansere karşı etkili bir koruyucudur. Ferahlatıcı ve solunum yollarını açıcı özelliği ile soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi solunumyolları rahatsızlıklarına ve öksürüğe iyi gelir. Romatizma, diş ve boğaz ağrılarını hafifletir. Sinirleri yatıştırır. Cinsel gücü artırır.

  • 3 En sağlıklı besinler nelerdir?
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    AHUDUDU

    Vücuttaki toksin maddeleri dışarı atar, kanı temizler. Vücudadinçlik verir. Ateş düşürücü etkisi nedeniyle ateşli hastalıklarda faydalıdır. Romatizma, nıkris, kansızlık ve verem hastalıklarına karşı yararlıdır. İdrar söktürücü özelliğiyle  kabızlığı giderir. Olgunlaşmış, taze Ahududu bol miktarda A vitamini barındırır ve çok faydalıdır. Dokuları sıkılaştırıcı ve güçlendirici etkisi vardır.

  • 4 En sağlıklı besinler nelerdir?
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    TURP

    Karaciğere çok faydalı bir besin olan turp tam bir karaciğer dostudur. Karaciğeri kuvvetlendirir ve şişliğini indirir. Sarılığa karşı da faydalıdır. Böbrek kumlarını ve safra taşlarını dökmeye yardımcı olur. Romatizma ve siyatikte faydalıdır. Astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Öksürüğü keser. İdrar söktürür ve kabızlığı giderir.

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  • 5 En sağlıklı besinler nelerdir?
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    Uyarıcıdır. İştah açar. Mikrop öldürücüdür. Vücudu ve dişetlerini kuvvetlendirir. Kalp ve damar sağlığına faydalı olmasının yanında kansere karşı da koruyucu etkilere sahiptir. Şeker hastalarına da faydalıdır. Turp cilt bakımı için de yararlıdır. Cilde tazelik, saçlara ise parlaklık verir. Sivilce ve egzamayı geçirmeye yardımcı olur.

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