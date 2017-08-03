SAĞLIK

Akıllı insanların yaptığı 20 şey!

07 Ekim 2016 Cuma, 15:48:23

Olumsuz olan bazı şeyleri hayatınızdan çıkardığınızda başarı kendiliğinden gelecektir. Peki, akıllı insanlar neler yapıyor? İşte bu sorunun yanıtı...

  • 1 Akıllı insanların yaptığı 20 şey!
    1 | 21

    Bir kişi eğer zeki ve başarılı ise, o kişinin başarı ve refah için sorumlu olduğu bazı şeyler vardır. Doğrusunu söylemek gerekirse, akıllı kimselerin yapması ve kaçınması gereken bazı durumlar bulunuyor.

  • 2 Akıllı insanların yaptığı 20 şey!
    2 | 21

    Olumsuz olan bazı şeyleri hayatınızdan çıkardığınızda gerisi kendiliğinden gelecektir. Peki, akıllı insanlar neler yapıyor? İşte bu sorunun yanıtı...

  • 3 Akıllı insanların yaptığı 20 şey!
    3 | 21

    Para kazanmak için olasılıkları değerlendirirler,

  • 4 Akıllı insanların yaptığı 20 şey!
    4 | 21

    İnsanlara hemen, ciddi ölçüde güvenmezler,

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Akıllı insanların yaptığı 20 şey!
    5 | 21

    Sorumsuzca hareketlerde bulunmazlar,

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 32
  • Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 11:29
    bazen ne kadar akıllı olsanız da kaderinizde bir şey yoksa yoktur bunu da kabullenmek lazım
  • Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:41
    Akılmı kaldı la
  • Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 09:59
    aynen
Tüm yorumları göster(32)
Kalan karakter : 2000