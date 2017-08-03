SAĞLIK
Akıllı insanların yaptığı 20 şey!
07 Ekim 2016 Cuma, 15:48:23 | Güncelleme: 03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:50:26
Olumsuz olan bazı şeyleri hayatınızdan çıkardığınızda başarı kendiliğinden gelecektir. Peki, akıllı insanlar neler yapıyor? İşte bu sorunun yanıtı...
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Bir kişi eğer zeki ve başarılı ise, o kişinin başarı ve refah için sorumlu olduğu bazı şeyler vardır. Doğrusunu söylemek gerekirse, akıllı kimselerin yapması ve kaçınması gereken bazı durumlar bulunuyor.
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Olumsuz olan bazı şeyleri hayatınızdan çıkardığınızda gerisi kendiliğinden gelecektir. Peki, akıllı insanlar neler yapıyor? İşte bu sorunun yanıtı...
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Para kazanmak için olasılıkları değerlendirirler,
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İnsanlara hemen, ciddi ölçüde güvenmezler,
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Sorumsuzca hareketlerde bulunmazlar,
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Mağlup olmuş hissetmezler çünkü fikirlerini tekrar gözden geçirirler,
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Hatalarına saplanıp kalmazlar,
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Geçmişteki başarısızlıklarının onları geriye çekmesine izin vermezler,
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Problemlerini çözmek için 'iyi şans'a güvenmezler,
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İşlerindeki önemli açıları görmezden gelmezler,
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Hatalarından ders çıkarma konusunda hayatta tereddüt etmezler,
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Diğer insanlar, onlarla aynı fikirde olmasa dahi fikirlerinden vazgeçmezler,
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Gelecekte kendilerini zayıf gösterecek güçlü açıklamalar yapmazlar,
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Deneyimlerini genişletmek için fırsatları kaçırmazlar,
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İyi bir nedenleri varsa asla geri çekilmezler,
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Değersiz şeyler için enerjilerini harcamazlar,
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Yeteneklerinden bahsederken abartmazlar,
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Lüzumsuz düşmanlar edinmezler,
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Bir yola girmek için gururlarından izin almazlar,
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Bütün yumurtaları bir sepete koymazlar yani her zaman yedek planları vardır,
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Kendilerine 'her şey çok kolay olacak' yalanını söylemezler.