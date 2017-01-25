Karbonat faydalı mı?

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Diş hekimleri tarafından yapılan beyazlatma işlemlerinde bazı durumlarda dişte bir günlük hassasiyet oluşmasının sebebi de bu tüplerin temiz hale gelmesi ve sıcağı-soğuğu eskiye oranla daha fazla hissetmesidir. 24 saat içinde bu hassasiyet kaybolur ve diş eski haline göre 7-8 ton daha açık renkte görünmeye başlar” dedi.