SAĞLIK HABERLERİ
22 NİSAN 2017
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SAĞLIK

İnsanlar öldükten sonra nasıl hatırlanmak istiyor?

13 Ekim 2016 Perşembe, 11:51:22 HABERTURK.COM

Yeni yapılan bir araştırmaya göre; insanlar, öldüğünde neşeli ve mizahi yönleriyle anımsanmak istiyor

  • 1 İnsanlar öldükten sonra nasıl hatırlanmak istiyor?
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    Gülmenin en iyi ilaç olduğu söylenir, durur. Öyleyse belki de İngiliz halkı ölürken esprileriyle hatırlanmak istenme konusunda haklıdır. 

  • 2 İnsanlar öldükten sonra nasıl hatırlanmak istiyor?
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    Daily Mail'de yer alan habere göre; yeni yapılan bir araştırmadan çıkan sonuçlar gösteriyor ki, insanlar öldüğünde neşeli ve mizahi yönleriyle anımsanmak istiyor. Ve ölmek üzere olduklarında, son yapmak istedikleri şey, şaka yapmak...

  • 3 İnsanlar öldükten sonra nasıl hatırlanmak istiyor?
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    845 yetişkine öldükten sonra nasıl hatırlanmak istedikleri üzerine sorular soruldu. Bireylerin yüzde 36'sı mizaha öncelik verirken, beşte ikisi ise kendilerine ne kadar özen gösterdikleriyle hatırlanmak istediklerini belirtti.

  • 4 İnsanlar öldükten sonra nasıl hatırlanmak istiyor?
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    Araştırmada yer alan ankete göre yüzde 41'lik bir kesim, en sevdikleri kişileri esprileri, gülümsemeleri ve gülüşleri ile hatırladıklarını söylediler.

  • 5 İnsanlar öldükten sonra nasıl hatırlanmak istiyor?
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    Kişilerin sevdiklerini kaybetme üzüntüsünün üstesinden gelmek için mutlu anıların da önemli olduğu kaydedildi.

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