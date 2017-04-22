İnsanlar öldükten sonra nasıl hatırlanmak istiyor?
13 Ekim 2016 Perşembe, 11:51:22 | Güncelleme: 22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:01:22
HABERTURK.COM
Yeni yapılan bir araştırmaya göre; insanlar, öldüğünde neşeli ve mizahi yönleriyle anımsanmak istiyor
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Gülmenin en iyi ilaç olduğu söylenir, durur. Öyleyse belki de İngiliz halkı ölürken esprileriyle hatırlanmak istenme konusunda haklıdır.
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Daily Mail'de yer alan habere göre; yeni yapılan bir araştırmadan çıkan sonuçlar gösteriyor ki, insanlar öldüğünde neşeli ve mizahi yönleriyle anımsanmak istiyor. Ve ölmek üzere olduklarında, son yapmak istedikleri şey, şaka yapmak...
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845 yetişkine öldükten sonra nasıl hatırlanmak istedikleri üzerine sorular soruldu. Bireylerin yüzde 36'sı mizaha öncelik verirken, beşte ikisi ise kendilerine ne kadar özen gösterdikleriyle hatırlanmak istediklerini belirtti.
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Araştırmada yer alan ankete göre yüzde 41'lik bir kesim, en sevdikleri kişileri esprileri, gülümsemeleri ve gülüşleri ile hatırladıklarını söylediler.
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Kişilerin sevdiklerini kaybetme üzüntüsünün üstesinden gelmek için mutlu anıların da önemli olduğu kaydedildi.
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İnsanların yüzde 82'si pozitif anıların kayıp ile baş etmelerine yardım ettiğini söyledi.
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Ancak, yüzde 35'i ise sevdiklerinin mutlu anlarının, hayatlarının sonuna doğru olduğu dönemi hatırlattıklarını söyledi.
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GÜLME AĞRIYI AZALTIYOR!
Gülmenin sağlığa sanıldığından daha fazla yararı olduğunu biliyor musunuz? ABD’de yapılan bir araştırmaya göre gülmenin stresi azaltmada etkili bir tedavi yöntemi olduğu ortaya çıktı.
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Araştırma, şen bir kahkahanın beklentisinin bile, vücuttaki "kortizol", "adrenalin" ve "dopamin" hormonlarının seviyelerini düzenlediğini gösteriyor. Hormonların düzenli çalışması bağışıklık sistemini koruyor ve kanseri önlemede yardımcı olabiliyor. Ayrıca gülme ağrıyı da azaltabiliyor.
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Araştırmacılar, “Eğer kronik bir ağrı çekiyorsanız, tedavinize yardımcı olması için bir stand up izleyin ya da komedi filmine gidin” önerisinde bulunuyor. Çünkü hayata olumlu bakmak ve neşeli olmak ağrı toleransını yükseltiyor. Sadece 15 dakika bile içten gülmek, sıkıntıyı yüzde 10 oranında düşürebiliyor.
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Gülme anında, tıpkı egzersiz sırasında salgılanan ve ağrının şiddetini azaltan endorfin hormonu gibi, vücutta kişinin kendisini iyi hissetmesine neden olan kimyasallar salgılanıyor.
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Gülmenin zihin ve beden sağlığına faydaları ise şunlar:
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* Stres ve gerginlik azaltıyor.
* Kişiyi strese bağlı hastalıklardan koruyabiliyor.
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* Vücudun ağrı toleransını artırıyor.
* Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
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* Depresyonla savaşıyor.
* Hayattan zevk alma duygusunu ortaya çıkarıyor.
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* Kan basıncını düşürüp kalp fonksiyonlarını iyileştiriyor.
* Kan şekeri seviyesini düşürüyor.
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* Olumsuz algıları değiştiriyor ve ruhu artırıyor.
* Kanser hastalarının psikolojik tedavisinde destek sağlıyor.
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* İş ortamında iyimserlik , esneklik, öz-yeterlilik ve diğer olumlu duyguları pekiştiriyor.
* İlişkide mutluluğu sağlıyor ve güven oluşturup sosyal hayatta zorluklarla mücadele etmeyi kolaylaştırıyor.