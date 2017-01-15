SAĞLIK HABERLERİ
15 OCAK 2017
SAĞLIK

Lahana genç kalmayı sağlıyor!

23 Ekim 2016 Pazar, 10:54:26

Araştırmaya göre, başta lahana ve brokolinin içeriğinde bulunan ‘nicotinamide mononucleotide’ (NMN) adlı bileşik yaşlanmanın etkisini büyük ölçüde azaltıyor.

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    ABD’deki Washington Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, düzenli olarak lahana, brokoli ve avokado tüketmenin yaşlanmaya karşı etkili olduğunu ortaya koydu.

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    Araştırmaya göre, başta lahana ve brokolinin içeriğinde bulunan ‘nicotinamide mononucleotide’ (NMN) adlı bileşik yaşlanmanın etkisini büyük ölçüde azaltıyor.

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    Fareler üzerinde birçok test gerçekleştirdiklerini söyleyen araştırma ekibinin başındaki Profesör Shin-ichiro Imai, “Yaşlı farelere NMN bileşiğini verdik ve sonuçları gerçekten şaşırtıcıydı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 26 Ekim 2016 Çarşamba 01:21
    iyi güzelde nerde nasil kurutacagiz bir kis meyvesi bu
  • Misafir 24 Ekim 2016 Pazartesi 10:02
    ilaç piyasası nasıl canlı kalacak ???
  • Misafir 23 Ekim 2016 Pazar 20:35
    her şey bu kadar basitte bu hastalıklar neye
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