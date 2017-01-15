SAĞLIK
Lahana genç kalmayı sağlıyor!
23 Ekim 2016 Pazar, 10:54:26 | Güncelleme: 15 Ocak 2017 Pazar, 15:11:37
Araştırmaya göre, başta lahana ve brokolinin içeriğinde bulunan ‘nicotinamide mononucleotide’ (NMN) adlı bileşik yaşlanmanın etkisini büyük ölçüde azaltıyor.
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ABD’deki Washington Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, düzenli olarak lahana, brokoli ve avokado tüketmenin yaşlanmaya karşı etkili olduğunu ortaya koydu.
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Araştırmaya göre, başta lahana ve brokolinin içeriğinde bulunan ‘nicotinamide mononucleotide’ (NMN) adlı bileşik yaşlanmanın etkisini büyük ölçüde azaltıyor.
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Fareler üzerinde birçok test gerçekleştirdiklerini söyleyen araştırma ekibinin başındaki Profesör Shin-ichiro Imai, “Yaşlı farelere NMN bileşiğini verdik ve sonuçları gerçekten şaşırtıcıydı.
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Bu bileşiğe maruz kalan farelerin metabolizmalarının gençleştiğini gördük.
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Fiziksel aktiviteleri de daha kolay yapar hale geldiler. Gerçekten gençleşmiş gibiydiler” ifadelerini kullandı.
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Aynı etkinin insanlar üzerinde de olabileceğinin altını çizen uzmanlar, bol bol yeşil yapraklı sebze, brokoli ve lahana tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor.
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Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir.
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Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir.
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Çalışmalar meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserlerinde anti-kanser özelliğini göstermiştir.
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Ellagik asit kansere neden olan moleküllere bağlanarak onları çok önemli bir oranda etkisizleştirir.
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Peki, nar kabuklarını nasıl değerlendirmelisiniz?
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Gölgede veya 40-50 dereceyi geçmeyecek ortamlarda kurutarak, ufaladığınız nar kabuklarını serin bir yerde saklayın.
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Daha sonra 100 gram kaynamış suya, 2 gram nar kabuğu atarak, yaklaşık 10 dakika kaynatıp suyunu hemen her gün çay olarak tüketin.
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Böylece başta kanser, kalp ve şeker hastalıkları olmak üzere pek çok hastalıktan kendinizi korumuş olacaksınız.
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Genelde tüm meyvelerde olduğu gibi narın da en değerli yeri kabuğudur.
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İlaç niyetine içilen nar suyundan arta kalan kabukları da asla atmayın.