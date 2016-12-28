Boğaz ağrısını dindiren 5 bitki çayı!

2 | 8

Boğaz ağrılarını hafifletmeye ve boğazın yumuşamasını sağlamaya yardımcı olan bitki çayları iltihabın giderilmesine de destek oluyor. “Boğazım acıyor” dediğinizde, şikayetinize çözüm olabilecek bitki çaylarının doğru demlenmesi de çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, boğaz ağrısına iyi gelen bitki çaylarını ve demleme kurallarını anlattı.