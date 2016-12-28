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SAĞLIK

Boğaz ağrısını dindiren 5 bitki çayı!

25 Ekim 2016 Salı, 10:37:59

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, boğaz ağrısına iyi gelen bitki çaylarını ve demleme kurallarını anlattı

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    Havalar soğumaya başlayınca hastalıklar da kapıya dayanıyor. Hapşırık, öksürük, burun akıntısı derken mendili elimizden düşüremez hale geliyoruz. Genellikle boğaz ağrısıyla gelen hastalıklara karşı güçlü olmak için bitki çaylarından destek alabilirsiniz.

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    Boğaz ağrılarını hafifletmeye ve boğazın yumuşamasını sağlamaya yardımcı olan bitki çayları iltihabın giderilmesine de destek oluyor. “Boğazım acıyor” dediğinizde, şikayetinize çözüm olabilecek bitki çaylarının doğru demlenmesi de çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, boğaz ağrısına iyi gelen bitki çaylarını ve demleme kurallarını anlattı.

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    ADAÇAYINI DEMLERKEN DİKKAT! 

    Adaçayının yapraklarında bulunan uçucu bileşenler; ağız ve boğaza yerleşen enfeksiyon ve iltihapları gidermeye yardımcı oluyor. Fakat uçucu bileşenlerden etkin bir şekilde yararlanabilmek adına demleme tekniği de büyük bir önem taşıyor. 1 bardak kaynamış suya 2-3 poşet adaçayı ilave edip 10-15 dakika ağzını kapatarak demlenmesine izin verin. Günde 2 fincan kadar tüketebilirsiniz.

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