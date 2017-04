7 | 57

Dünyadaki en saygın tıp dergilerinden biri olan The New England Journal of Medicine'de yayımlanan bu vakada 6 haftalık şişme ve ülser öyküsünün yanı sıra hastanın burnunda da kanın, kan damarlarının dışına çıkmasına bağlı olarak kabuklanma meydana geldi. Genç kadının burnundaki ülserden alınan parça biyopsiye gönderildi.