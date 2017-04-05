8 | 57

Üç haftalık bir tedavinin ardından ise kısmi iyileşme meydana geldi. Beş hafta sonra yapılan incelemede, kadının burnundaki çürümeye neden olan şeyin mycobacterium marinum (balıkların tüberküloz etkeni. İnsanlara bulaşması durumunda tüberkülozun deri formuna yol açar) olduğu tespit edildi.