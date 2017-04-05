SAĞLIK HABERLERİ
05 NİSAN 2017
SAĞLIK

Çenesinde tümör olan Yaşar Örek'e sahip çıktılar!

01 Kasım 2016 Salı, 10:16:57 AA

7 yaşındaki Yaşar Örek'in ailesi, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını tedavi ettirememişlerdi. O çocuğa kaymakam sahip çıktı...

  • 1 Çenesinde tümör olan Yaşar Örek'e sahip çıktılar!
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    Van'ın Başkale ilçesinde, doğuştan çenesinde tümör bulunan Yaşar Örek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün sahip çıkmasıyla tedavi edildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 13:17
    keseyi (yağ bezesini) patlatmamak lazım. aksi halde nüksetme ihtimali mevcut
  • Misafir 19 Ocak 2017 Perşembe 16:28
    PİSLİKTEN BAŞKA
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