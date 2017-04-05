01 Kasım 2016 Salı, 10:16:57 | Güncelleme: 05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:46:42
AA
7 yaşındaki Yaşar Örek'in ailesi, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını tedavi ettirememişlerdi. O çocuğa kaymakam sahip çıktı...
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Van'ın Başkale ilçesinde, doğuştan çenesinde tümör bulunan Yaşar Örek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün sahip çıkmasıyla tedavi edildi.
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Yurttepe Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Yaşar Örek'in ailesi, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını tedavi ettiremeyince anne Saliha Örek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk'ten yardım istedi.
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Bunun üzerine harekete geçen Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kaynaklarıyla çocuğu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine gönderdi.
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Burada başarılı bir ameliyat geçiren çocuk, sağlığına kavuştu. İlçeye dönen Yaşar Örek ve annesi, Öztürk'ü makamında ziyaret ederek verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.
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Eşinin işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunduğunu anlatan Örek, "Herhangi bir gelirimiz yok. 4 çocuğum var. Bize sahip çıktılar. Çocuğumun tedavisini karşıladılar. Allah devletimize zeval vermesin. Oğlum sağlığına kavuştu, çok mutluyuz" dedi.
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BURNU ÇÜRÜMEYE BAŞLADI
Ankilozan spondilit (omurgada hareket kısıtlılığına neden olan iltihaplı bir romatizma hastalığı) nedeniyle kullandığı ilacın ardından 37 yaşındaki kadının burnu çürümeye başladı.
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Dünyadaki en saygın tıp dergilerinden biri olan The New England Journal of Medicine'de yayımlanan bu vakada 6 haftalık şişme ve ülser öyküsünün yanı sıra hastanın burnunda da kanın, kan damarlarının dışına çıkmasına bağlı olarak kabuklanma meydana geldi. Genç kadının burnundaki ülserden alınan parça biyopsiye gönderildi.
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Üç haftalık bir tedavinin ardından ise kısmi iyileşme meydana geldi. Beş hafta sonra yapılan incelemede, kadının burnundaki çürümeye neden olan şeyin mycobacterium marinum (balıkların tüberküloz etkeni. İnsanlara bulaşması durumunda tüberkülozun deri formuna yol açar) olduğu tespit edildi.
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Hastanın ankilozan spondilit hastalığı için kullandığı ilaçlar tamamen kesildi ve yerine başka ilaçlar reçete edildi. Yedi ay süren çeşitli tedavilerin ardından, hastanın burnundaki yara tedavi edildi.
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Burundaki çürümeye yol açan iki organizmanın suda bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, hastanın bu organizmaları nereden kaptığını bilmediklerini ancak hastanın, hastaneye başvurmadan iki ay önce burun spreyi kullandığını ve düzenli olarak termal kaplıcaları ziyaret ettiğini söylediler.
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KOLUNU CANLI CANLI KESTİ
Kimliği belirsiz bir Amerikalı, bıçakla kestiği kolundan kist çıkarmaya çalıştı. Arkadaşları ise anbean o anları kayıtladı.
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Daily Mail'de yer alan habere göre; kolundaki kisti sıkmadan önce, bıçağıyla kolunu kesen adamın videosu için izleyicilere bir uyarı yapıldı: Kahvaltınızı yapmadan önce bu videoyu sakın izlemeyin!
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Kolundaki kisti yok etmek için bıçakla koluna bir kesik atan adam, dokunun altından beyaz bir kistle karşılaştı.
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Ancak kolun alt kısımlarında kalsifikasyon (kireçlenme) söz konusu olduğu için kisti çıkarmakta bir hayli zorlanıyor.
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Sonunda ise antiseptik mendil ile yarayı temizlemeye başlıyor.
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Kolundaki kisti çıkarmaya çalışan arkadaşlarını kameraya çeken arkadaşlarından bir tanesi; "Kolundan çıkanlar adeta lazanyaya benziyor. Bir daha lazanyaya bakabileceğimi sanmıyorum" dediler.
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Uzmanlar ise evde yapılan bu tip müdahalelerin yanlış olduğunun altını çizip, bir uzmandan yardım almakta yarar olduğunu söylüyor.
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YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KİTLEYE BÖYLE MÜDAHALE ETTİ!
California'da ünlü sivilce sıkıcı olarak bilinen Dermatolog Dr. Sandra Lee'ye bu defa öyle bir hasta gitti ki...
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Kolundaki kist adeta bir yumurta büyüklüğünde olan hasta nihayet doktora gitmeye karar verdi.
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Kolundaki kiste müdahale eden Dermatolog Dr. Sandra Lee, hastanın kistini şöyle tanımladı:
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"Haşlanmış bir yumurta düşünün, derin deri altında ve yavaş yavaş çürüyen... Sonra o yumurtayı dışarıya iten başka nesneler. Uzun süre içerisinde bu hale gelen kist aynı zamanda kokulu."