SAĞLIK HABERLERİ
29 NİSAN 2017
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SAĞLIK

Sigarayı hangi yaşta bırakırsanız ne kadar yaşarsınız?

01 Aralık 2016 Perşembe, 08:38:20 AA

Bilim insanları, sigara tiryakilerinin 60’lı yaşlarında bile sigarayı bırakmasının yaşam sürelerini uzatabileceğini açıkladı

  • 1 Sigarayı hangi yaşta bırakırsanız ne kadar yaşarsınız?
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    Araştırmacılar, sigara tiryakilerinin 60’lı yaşlarında bile sigarayı bırakmasının yaşam sürelerini uzatabileceğini belirtti.

  • 2 Sigarayı hangi yaşta bırakırsanız ne kadar yaşarsınız?
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    “American Journal of Preventive Medicine” dergisinde yayımlanan çalışmada, sigarayı bırakmak için asla geç olmadığı ve “ne kadar erken bırakılırsa, yaşam süresinin o kadar uzun olabileceği” bildirildi.

  • 3 Sigarayı hangi yaşta bırakırsanız ne kadar yaşarsınız?
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    ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünden (NIH) araştırmacılar, 160 bin kişiyi inceledikleri çalışmada 70 yaş ve üzerindeki sigara içicilerinin altı yıl içinde ölme ihtimalinin, hiç sigara içmeyenlere kıyasla üç kat daha fazla olduğunu kaydetti.

  • 4 Sigarayı hangi yaşta bırakırsanız ne kadar yaşarsınız?
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    Araştırmanın yöneticisi Sarah Nash, “Veriler, sigaraya başlama ve bırakma yaşlarının ve sigara içme sürelerinin, ABD’deki 70 yaş ve üzeri yetişkinlerin ölümlerine ilişkin önemli göstergeleri ortaya koymuştur” dedi.

  • 5 Sigarayı hangi yaşta bırakırsanız ne kadar yaşarsınız?
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    Nash, çalışmanın sürdüğü 6,4 yılda katılımcıların yaklaşık yüzde 16’sının öldüğünü, bunlardan yüzde 56’sının eski sigara içicilerden, yüzde 6’sının da halihazırda sigara içenlerden oluştuğunu söyledi.

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