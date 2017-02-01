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SAĞLIK

Nikotini vücuttan temizlemenin yolları

02 Aralık 2016 Cuma, 15:21:59

Sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin etkileri yıllarca kendini gösterebilir. Ancak bazı besinlerin nikotini temizlediğini biliyor muydunuz?

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    Su: vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.

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    Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.

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    Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.

     

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