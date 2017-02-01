SAĞLIK
Nikotini vücuttan temizlemenin yolları
02 Aralık 2016 Cuma, 15:21:59 | Güncelleme: 01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:42:40
Sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin etkileri yıllarca kendini gösterebilir. Ancak bazı besinlerin nikotini temizlediğini biliyor muydunuz?
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Su: vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.
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Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.
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Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.
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Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.
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Isırgan: Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.
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Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.
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İŞTE SİGARA İSTEĞİNİ AZALTAN BESİNLER
* Portakal
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