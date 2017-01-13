Rahat uyumanın püf noktaları!

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Rahat uyku için 5 besin önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Sağlıklı beslenmek ve rahat bir uyku geçirmek için uyumadan önce tükettiğimiz yiyeceklere ve içeceklere çok dikkat etmemiz gerekmektedir.