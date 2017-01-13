Rahat uyumanın püf noktaları!

02 Aralık 2016 Cuma, 17:52:11 | Güncelleme: 13 Ocak 2017 Cuma, 14:29:09
Rahat bir uyku için uyumadan önce tükettiğimiz yiyeceklere ve içeceklere çok dikkat etmemiz gerekiyor...
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Rahat uyku için 5 besin önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Sağlıklı beslenmek ve rahat bir uyku geçirmek için uyumadan önce tükettiğimiz yiyeceklere ve içeceklere çok dikkat etmemiz gerekmektedir.
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Metabolizmanın çalışması gıda alımına bağlı olduğu gibi, sağlık açısından önemli bir yeri olan uykunun da alınan gıdaların niteliğiyle ilişkisi var.
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Kan basıncını ve nabzı düşüren kimi gıdalar metabolizmayı yavaşlatarak uykuya yardımcı olurken, bazıları ise metabolizma ve beyin aktivitesini artırarak uykuyu zorlaştırıcı etkiye sahiptir.
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Yapılan bazı çalışmalar, beyinde serotonin sentezini uyaran triptofan isimli bir aminoasidin ve yüksek seyreden melatoninin düzeylerinin uykunun kaliteli, dinlendirici, rahat olmasına neden olduğunu açıkça belirtiyor.
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Doğada melatonin içeren besin sayısı az iken triptofan hemen hemen birçok hayvansal ve bitkisel besinde bulunmakla birlikte kaliteli uyku için belirli miktarlarda alınması faydalıdır” diye konuştu.
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“5 besini düzenli olarak gün içerisinde ve yatmaya yakın yemek, beyinde seratonin düzeyini artırabilir.
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Melatonin içerdikleri için rahatlamanıza yardımcı olabilir” diyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, 5 besinin faydalarını şöyle sıraladı:
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Süt: Özellikle kaliteli protein içeriği ve triptofan aminoasidinden zengin olması uyumaya yardımcı olmaktadır.
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Uyumadan önce ılık içilen sütün triptofan içeriği daha yüksek olacağından sizi hızla uykuya dalma pozisyonuna geçirebilecektir.
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Ceviz: Doğal melatonin kaynağı olan ceviz yine uyku için size yardımcı olabilir. Akşam yemeğinden sonra 1 çay bardağı kadar yemek yeterlidir.
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Muz: Serotonin ve melatonin hormonlarının salınımlarını artırmasının yanı sıra içerdiği magnezyum ve potasyum ile kasların gevşeyip, rahatlamasını sağlar.
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Ahududu: Çok nadir bir dönemde tazesini yakalayabildiğimiz ahududuyu taze veya dondurulmuş olarak tüketebilirsiniz. Akşam yatmadan önce 1 kase ahududu sizi yatıştıracak ve uykuya hazırlayacaktır.
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Yulaf: Kaliteli bir uyku için önemli olan kalsiyum ve magnezyum mineralini içeren yulaf, aynı zamanda içerdiği melatonin hormonu sayesinde kaliteli bir uyku ile vücudun yenilenmesini sağlar."