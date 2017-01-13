SAĞLIK HABERLERİ
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SAĞLIK

Rahat uyumanın püf noktaları!

02 Aralık 2016 Cuma, 17:52:11

Rahat bir uyku için uyumadan önce tükettiğimiz yiyeceklere ve içeceklere çok dikkat etmemiz gerekiyor...

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    Rahat uyku için 5 besin önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Sağlıklı beslenmek ve rahat bir uyku geçirmek için uyumadan önce tükettiğimiz yiyeceklere ve içeceklere çok dikkat etmemiz gerekmektedir.

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    Metabolizmanın çalışması gıda alımına bağlı olduğu gibi, sağlık açısından önemli bir yeri olan uykunun da alınan gıdaların niteliğiyle ilişkisi var.

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    Kan basıncını ve nabzı düşüren kimi gıdalar metabolizmayı yavaşlatarak uykuya yardımcı olurken, bazıları ise metabolizma ve beyin aktivitesini artırarak uykuyu zorlaştırıcı etkiye sahiptir.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 20 Aralık 2016 Salı 15:25
    çok güxel
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