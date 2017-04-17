16 Aralık 2016 Cuma, 16:15:34 | Güncelleme: 17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:34:35
HABERTURK.COM
Kilo verdiler, binlerce insana ilham oldular
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Eğlenmek için arkadaşlarıyla rollercoaster'a binmek isteyen Mathilde Broberg, eğlence aracına görevlilerce alınmadı.
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"Burası için fazla şişmansın" diyen görevlilerden sonra Mathilde Broberg, o an zayıflamaya karar verdi. 21 yaşındaki Broberg, azmin zaferini bir kez daha kanıtladı, 126 kilodan 64 kiloya düştü.
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Çikolata, şeker, kek, cips, makarna ve ekmeği hayatından tamamen çıkaran Mathilde Broberg, spora başladı. Kilo verdikten sonra da sarkan derileri için ameliyat oldu.
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Dört yıl sonra ise Mathilde, adeta kıskanılacak bir kadın haline geldi.
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Spor giyim firmaları için modellik yapan Mathilde Broberg, şu an ise hayatından çok memnun.
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2017'nin gelişiyle birlikte birçoğumuz hayatımızda yapacağımız yenilikler üzerinde düşünmeye başladık bile... Yeni yıl, kimimiz için sigarayı bırakmak demek kimimiz için yeni bir dil öğrenmek... Bazıları için ise, inatçı kilolara 'elveda' demek... İşte, kilo vererek, adeta bambaşka insanlara dönüşen o kişilerin ilham veren fotoğrafları...
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İki çocuk annesi Stephanie Sanzo, oğlunu doğurana kadar egzersizden nefret ediyordu!
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Avustralyalı Stephanie Sanzo (29), oğlunun doğumundan sonra fikrini tamamen değiştirdi ve her gün bebek arabasıyla 10 kilometre koşmaya başladı.
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İkinci doğumunun ardından vücudunda sarkma meydana gelen Sanzo, ağırlık kaldırmaya başladı.
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Ağırlık kaldırma onun için bir aşka dönüştü ve şimdi o, binlerce insana verdiği online eğitim ile ilham oluyor.
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İlk hamileliğinde canının istediği her şeyi yiyen ve bunun sonucunda da 25 kilogram alan Stephanie Sanzo, ikinci hamileliğinde ise daha sağlıklı beslendiği ve spor yaptığı için sadece 12 kilo aldı.
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Sağlık problemi yüzünden koşamayan Sanzo, eşinin evdeki dambıllarını kullanmaya ve çocuklar yattıktan sonra mekik çekmeye başladı.
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Bir süre sonra da spor salonuna yazılan Sanzo, kendisini profesyonellere emanet etti.
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İşte zamanında egzersizden nefret eden Sanzo'nun muhteşem dönüşümü...