Uzaktaki sevgili için sanal öpüşme cihazı!

'Kissenger' adındaki cihaz, telefon uygulaması üzerinden karşı taraftaki cihaz sahibi kişiye güç ve basınç dalgaları yollayarak öpüşme hissi yaratıyor

Singapur'da teknoloji uzmanları sevgilisi ya da eşi uzakta olanlar için sanal öpüşme cihazı geliştirdi. 'Kissenger' adındaki cihaz, telefon uygulaması üzerinden karşı taraftaki cihaz sahibi kişiye güç ve basınç dalgaları yollayarak öpüşme hissi yaratıyor. Dudaklar için kullanılan silikon madde de insan dudağına en yakın duyguyu veriyor. Kissenger'ın yaratıcılarından Profesör Emma Yann Zhang, "Bu cihaz insanlar arasında iletişimi sağlamak için kullanılacak. Sadece sevgiliniz değil, dünyanın herhangi bir yerinde bu cihazı kullanan biriyle de öpüşebilirsiniz" dedi.