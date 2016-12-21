Kadın sağlığına interaktif destek

Hacettepe Üniversitesi ile Bill ve Melinda Gates Vakfı arasında internet üzerinden yapılan interaktif canlı yayınlarla bilgilerin aktarıldığı proje hayata geçirildi

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ile Bill ve Melinda Gates (GATES) Vakfınca, kadın sağlığı konularında üniversitenin uzmanları tarafından internet üzerinden yapılan interaktif canlı yayınlarla bilgilerin aktarıldığı proje hayata geçirildi.

Projenin tanıtımı için üniversitede düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, proje yetkilileri ve hekimler katıldı.

Rektör Özen, yaptığı açıklamada, Hacettepe Teknokent bünyesinde yürütülmekte olan Herkes İçin Kütüphane Projesini destekleyen GATES Vakfı'nın, kadın sağlığı için gerçekleştirilen projeye de destek verdiğini bildirdi.

Herkes İçin Kütüphane Projesi ile yaklaşık 200 belediye kütüphanesinin dijital erişim ile bağlandığını anlatan Özen, "Kadın Sağlığı Platformu, üye kütüphanelerimiz aracılığıyla kadın sağlığı konularında, Hacettepeli uzmanlar tarafından yapılan canlı yayınlarla kadınların doğru bilgilendirildiği, sözlü ya da yazılı sorularına yanıt alabildiği bir ortam sunuyor." dedi.

Özen, bu kapsamda üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinin alanında uzman, uluslararası alanda da Türkiye'yi temsil eden profesörlerinin, kadına ait en önemli sağlık sorunlarına yönelik webinar (internet üzerinden yapılan seminer veya ders) programı yapmaya başladıklarını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Özen, projeye katılan 13 kadın akademisyenin, GATES Vakfı tarafından verilen telif ücretini de Hacettepe Üniversitesinde okuyan ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla oluşturulan burs fonuna bağışladığını bildirdi.

"TOPLUMA DEĞİYORUZ"

Konuşmasında "Çok heyecanlıyız, topluma değiyoruz." ifadesini kullanan öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan da yaptıkları çalışmanın proje bazında kalmasını istemediklerini vurguladı.

Aslan, kendileri gibi topluma dokunmak isteyen yüzlerce meslektaşı olduğunu bildiğini belirterek, bir süre sonra halkaların genişleyeceğinden emin olduklarını ifade etti.

Herkes İçin Kütüphane Projesi'nin Program Direktörü Mehmet Emin Küçük de kütüphane projesinin amacının kütüphaneleri bir yaşam merkezi haline getirmek olduğunu belirterek, bu konuda her türlü desteği belediye kütüphanelerine verdiklerini kaydetti.

Küçük, Kadın Sağlığı Platformunun amacının da Türkiye'de yaşayan özellikle dezavantajlı grup içinde yer alan kadınların, kadın sağlığı konusunda alan uzmanları tarafından bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi imkanından yararlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Kütüphaneler vasıtasıyla 5 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk webinara katılımın sağlandığını da ifade eden Küçük, hedeflerinin bu webinarların Arapça, İngilizce, İspanyolca gibi birçok dilde tercümesinin yapılarak daha fazla kesime ulaştırılması olduğunu belirtti.

Proje kapsamında 11 webinar daha alanında uzman profesörlerce verilecek. Devam edecek çalışmalarla yeni webinar programları da hazırlanacak.

İsteyenler, webinarları Hacettepe Üniversitesi'nin web sitesinden ya da "www.herkesicinkutuphane.org" internet adresinden takip edebilecek.

Canlı gerçekleştirilen webinarlarda isteyenler, hekimlere soru da sorabilecek.

Kaydedilen programlara vatandaşlar daha sonra aynı internet adreslerinden de ulaşabilecek.