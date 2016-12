Kornea nakli ile karanlık dünyaları renklendi!

Elazığ'da gözleri görmeyen 3 hasta, kornea nakli ile görmeye başladı

Elazığ'da gözleri görmeyen 3 hasta, kornea nakli ile görmeye başladı.

Elazığ'da görme yetisini kaybeden Pakize Birsen (75), Mehmet Yılmaz (73) ve İbrahim Sakızcı (50) Fırat Üniversitesi Hastanesi (FÜ) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda kornea nakli yapılarak yeniden görmeye başladı. Sol gözünün daha önce ameliyatlara bağlı olarak korneası bozulan Pakize Birsen, "Sol gözüm hiç görmüyordu. Fırat Üniversitesi Hastanesine bana kornea nakli yaptılar. Şuan kornea naklinin hayrına gezebiliyorum. Ben sağ gözümün de kornea nakli yapılmasını istiyorum. Sol gözüm ameliyattan sonra iyi görüyor" dedi.

Sol gözünün çocukluğunda geçirdi rahatsızlıktan dolayı görme yetisini kaybettiğini aktaran Mehmet Yılmaz ise, "Sağlıklı olan sağ gözüm de 1971 yılında aniden görmemeye başladı. Fırat Üniversitesi Hastanesine geldim, kornea ameliyatı oldum. Ara sıra sağ gözüm dumanlı görse de, iyi görüyor" diye konuştu.

Sol gözündeki kornea tabakasındaki incelmeden görme yetisini kaybeden İbrahim Sakızcı'da, "10 senedir sağ gözüm görmüyor. Sol gözümde geçen yıldan beri görmüyor. Hoca sol gözüme kornea nakli yaptı. Çok şükür sol gözüm normal olarak görüyor" ifadelerinde bulundu.

"HASTALARIMIZIN MUTLU OLDUĞUNU GÖRMEK BİZE YETİYOR"

Hastaların durumu ile ilgili bilgi veren FÜ Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Hekimi Yrd. Doç. Dr. Onur Çatak, şunları kaydetti:

"Son dönemde nakil yaptığımız 3 hastamızda diğer gözlerinin farklı nedenlerle kaybetmişlerdi. Bu hastalar, gözünde incelme, enfeksiyon ve geçirmiş oldukları cerrahiye bağlı olarak kornea tabakası yitirmesi sonucu her iki gözü görmeyen hastalardan oluşmaktaydı. Başarılı bir cerrahi sonucu şuanda kendileri idare edebilecek düzeyde görmeye başladılar. Pakize Birsen, geçirmiş olduğu göz içi cerrahiye bağlı olarak görme yetisini kaybetmişti. Gözün ön kısmındaki kornea tabakası şeffaflığını yitirmişti. Her iki gözü de görmüyordu. Sol gözünün korneasını değiştirdik. Mehmet Yılmaz'da ise küçük yaşlarda geçirmiş olduğu travmaya bağlı olarak göz tembelliği gelişmişti. Sadece sağ gözüyle kendisini idare ediyordu. Yakın zamanda sağ gözünde gelişen enfeksiyonla sağ gözü de görmemeye başladı. Bize başvurduktan sonra bir süre kliniğimizde takip ettik. Gözündeki enfeksiyon düzelmeyince kornea nakli yaptık. Şuanda sağ gözü görmeye başladı. İsmail Sakızcı'nın da her iki gözünde miyop vardı. Tek gözünü ileri derecede miyoba bağlı sinir tabakasındaki yırtılma sonucu kaybetmişti. Var olan gözünü de incelmeden dolayı kaybetmek üzereydi. Bu hastamıza da kornea nakli yaptık. Şuanda kendisini idare edecek şekilde görmeye başladı. Hastalarımızın mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor."