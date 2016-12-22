Siyah sarımsağın faydası saymakla bitmiyor!

Maydanoz güçlü bir idrar söktürücüdür ve ödemin atılması için yaygın olarak kullanılır. Bu özelliği ile, safra ve böbrek taşlarının vücuttan daha kısa sürede atılması için geleneksel olarak tüketilen bitkiler arasında yer alıyor. Ancak safra veya böbrek taşınız varsa düzenli olarak maydanoz suyu içmeye başlamadan önce doktorunuza danışın.