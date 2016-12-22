SAĞLIK

Siyah sarımsağın faydası saymakla bitmiyor!

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:36:38

Bu besinlerin müthiş faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

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Elmanın verdiği enerji 100 gramda 54 kaloridir. Diyet için mükemmel bir seçenektir. 

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