"Obezite cerrahisinin bir kalp ameliyatı riskinden daha fazla riski yok"

Doç. Dr. Uzmanı Yıldırım, çağımızın hastalığı olan obezite hastalığından kurtulmanın mümkün olduğunu ve obezite cerrahisi ile ölüm oranının çok daha aza indiğine dikkat çekti

Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Yıldırım, "Eskiden obezite cerrahisinin kötü bir namı ve sonuçları vardı. Artık o ameliyatlar terk edildi. Obezite cerrahisindeki ölüm oranı çok çok düşüktür. Obezite cerrahisinin, bir kalp ameliyatı riskinden daha fazla bir riski yok" dedi.

Obezite ve Genel Cerrahi Doç. Dr. Uzmanı Yıldırım, çağımızın hastalığı olan obezite hastalığından kurtulmanın mümkün olduğunu ve obezite cerrahisi ile ölüm oranının çok daha aza indiğine dikkat çekti. Obezite hastalarının spor veya diyet ile kilo verme oranlarının yüzde 2'leri geçmediğini kaydeden Yıldırım, eskiden obezite cerrahisinin kötü sonuçları olduğunu ancak eski tip ameliyatların terk edildiğini söyledi.

"KELEPÇE YÖNTEMİNİ ÖNERMİYORUZ"

Kelepçe ve mide balonu yöntemlerini tavsiye etmediklerini belirten Yıldırım, "Biz kelepçe yöntemini kullanmıyoruz. Bize gelen hastalarda kelepçe kullanan varsa eğer çıkartıyoruz. Bizim kullandığımız yöntem ile obezite cerrahisinde ölüm oranı çok daha düşük. Obezite cerrahisinin, bir kalp ameliyatı riskinden daha fazla bir riski yok Tavsiyemiz, hastalarımızın belli merkezlerde ve belli ekiplere ameliyat olmaları. Obeziteden kurtulmak elimizde ama öncelikle normal yollar ile yani diyet ve spor ile kilo vermeyi öneriyoruz. Bunlarla veremezlerse obezite cerrahisinden yararlansın ve sağlıklı bir yaşama kavuşsunlar" diye konuştu.

"MİDE BALONU İLE KİLO VEREBİLİRSİNİZ AMA BU GEÇİCİ BİR YÖNTEM"

Obezite cerrahisinde en çok tüp mide ve bypass benzeri yöntemleri kullandıklarını kaydeden Yıldırım, "Ameliyatların yüzde 80'i tüp mide ameliyatlarıdır. Mide küçültme ameliyatı, midenin yüzde 80'ini çıkarttığımız bir ameliyattır. Bu ameliyatın ardından hastalarımızda iştah kalmıyor. İştahtan sorumlu hormonların salgılandığı yeri çıkarttığımız için hastalar iştah olmadığı için zayıflıyor. Çok cazip bir ameliyat ve devrim niteliğinde bir ameliyattır. Şeker olan hastalarda da diğer bypass ve benzeri ameliyatları kullanıyoruz. Mide balonunu ise asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü kalıcı bir yöntem değil. Örneğin hasta 250 kilo ve ameliyat olamıyor. Mide balonu koyup 50 kilogram verdikten sonra ameliyat yapmak için kullanılan bir yöntem. Diğer yandan anestezi riski olduğu için obezite ameliyatı olamayan hastalara geçici olarak balon konulabilir. Balon bu gibi durumlarda geçerlidir. Onun dışında balon ile kilo verirsiniz ama çıkardığınız zaman verdiğiniz kiloları geri alırsınız" açıklamasında bulundu.

Obezite ameliyatının, 15-65 yaş aralığındaki hastalarda uygulandığına dikkat çeken Yıldırım, obezitenin tüm sistemi bozduğunu ifade etti. Hastalarda en çok sosyal ve psikolojik bozuklukların görüldüğünü vurgulayan Yıldırım, ameliyat olan hastaların kurallara uymaması halinde, verdiği kilonun 3'te birini geri alabileceğini söyledi.

TÜP MİDE AMELİYATI İLE 102 KİLO VERDİ

Tüp mide ameliyatı olan Onur Akkuş, "3 yıl önce ameliyat oldum. Ameliyat olmadan önce 186 kiloydum ve yürüme sıkıntısı yaşıyordum. Tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim ve 3 yıl içerisinde 102 kilo verdim. Ameliyat olduktan sonra spor ve yürüyüş yapmak şart. Az ve sık olmak kaydıyla her yemeği yiyebiliyorum" dedi.

3 hafta önce ameliyat olan Gülsüm Güneş ise, obez olmasından dolayı çözemediği sorunlarının olduğunu ve bu durumun obezite ameliyatı olmasındaki kararını tetiklediğini belirtti. Ameliyat olmadan önce 120 kilo olduğunu ve bacak bacak üstüne atamadığını söyleyen Güneş, "Şu an bacak bacak üstüne atabiliyorum. En problemli yerim bel ağrılarımdı ve şu an bel ağrısı yaşamıyorum. Hedefim 60 kiloya ulaşmak" diye konuştu.

İHA