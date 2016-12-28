Süt intoleransı nedir?

Çoğumuz süt içtiğimizde bazen de farkında olmadan içinde süt katkısı bulunan gıdalar tükettiğimizde bağırsaklarımızda ağrı, gaz, şişkinlik hisseder hatta ishal olabiliriz.

Bunun nedeninin sütte bulunan laktoz denilen süt şekeri olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, şunları söyledi: "Aslında 1,5 ya da 3 yaşına kadar bu şekeri sindiren enzim olan laktaz insanlar da vardır. Türkiye’de insanların yüzde 70-80’i bağırsaklar tarafından salgılanan laktaz enziminin büyük kısmını çocukluk döneminden sonra kaybederler. Sindirilemeyen süt şekeri ise bağırsaklarımızda ağrı, şişkinlik, gaz bazen de ishal gibi yakınmalara neden olur. Hastaların yakınmalarının şiddeti ''laktaz enziminin'' eksiklik derecesine göre değişir. Bu durum laktoz intoleransı olarak adlandırılır.

KENDİNİZ "LAKTAZ EKSİKLİĞİNİZİ" ÖĞRENEBİLİRSİNİZ!

Evde uygulanabilecek basit bir yöntemle laktaz enziminin yeterli düzeyde olup olmadığı öğrenilebilinir.Bir kaç gün süt ve içinde süt katkısı bulunan gıdalardan uzak durduktan sonra, 2 bardak yağsız süt içip karın ağrısı ve yukarıda belirtilen yakınmaların ortaya çıkıp çıkmadığına bakılır. Eğer varsa ‘’Laktoz İntoleransınız’’ var demektir.

Laktoz intoleransı olan bireylerde, süt gibi temel bir besin kaynağının faydalarını karşılamak için sütün yerine, yoğurt, peynir, laktozu alınmış süt gibi süt ürünleri tüketilmelidir.

FARK ETMEDEN SÜT ŞEKERİ TÜKETİRSENİZ...

Gıda sanayiinde süt ve süt ürünleri zaman zaman doğrudan veya süt tozu olarak işlenmiş gıdalara, soslara, tahıl gevreklerine, hazır çorbalara gibi katkı maddesi olarak ilave edilir. Bu durumda da süt şekeri fark edilmeden tüketilerek yakınmalara sebep olur.

LAKTOZ (SÜT ŞEKERİ) İNTOLERANSI: LAKTOZ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ

- Türkiye’de insanların yüzde 70-80 oranında görülür.



- Süt şekerini sindiren enzimi yoksa sindirilemeyen laktoz (süt şekeri ); bağırsaklarımızda ağrı, şişkinlik, gaz bazen de ishal gibi yakınmalara neden olur.



- Normal süt yerine laktozsuz süt, yoğurt, peynir tüketimi teşvik edilmeli.



- Evde yapacağınız bir test ile laktoza karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) var mı saptayabilirsiniz."

HABERTURK.COM / SAĞLIK SERVİSİ