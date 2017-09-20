SAĞLIK

Virsaviya Borun isimli kızın kalbi dışarda atıyor! Talihsiz kızın kalbini sadece deri tutuyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:17:20

7 yaşındaki Rus Virsaviya Borun'un kalbi dışarıda atıyor... Talihsiz kızın kalbini sadece ince bir deri tutuyor

  • 1 Virsaviya Borun isimli kızın kalbi dışarda atıyor! Talihsiz kızın kalbini sadece deri tutuyor
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    7 yaşındaki Rus Virsaviya Borun isimli kızın kalbi dışarda atıyor. Borun'un kalbini yalnızca ince bir deri tutuyor, zira küçük kızın kalbi her attığında dışardan kolaylıkla görülebiliyor.

  • 2 Virsaviya Borun isimli kızın kalbi dışarda atıyor! Talihsiz kızın kalbini sadece deri tutuyor
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    Cantrell pentalojisi isimli nadir görülen bu hastalık, bedenin orta kısmında görülen gelişimsel bozuklukların birlikteliği olarak açıklanıyor. Cantrell pentalojisi, bazı vakalarda basit bozukluklarla ortaya çıkarken bazen de ölümcül olabiliyor.

  • 3 Virsaviya Borun isimli kızın kalbi dışarda atıyor! Talihsiz kızın kalbini sadece deri tutuyor
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    Küçük kızın soğuk iklimde yaşıyor olması ölümcül bir risk oluşturması, annesiyle beraber ABD'nin Florida eyaletine yerleşmesine neden oldu. Anne Dari Borun, kızının tedavi masraflarını tek başına karşılamak zorunda ancak zorlandığı için bir fonda yardım bekliyor.

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  • 4 Virsaviya Borun isimli kızın kalbi dışarda atıyor! Talihsiz kızın kalbini sadece deri tutuyor
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  • 5 Virsaviya Borun isimli kızın kalbi dışarda atıyor! Talihsiz kızın kalbini sadece deri tutuyor
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 16
  • Misafir 05 Eylül 2017 Salı 18:27
    allah kimseye dermansız dert vermesin allahım sen bütün hastalara şifa ver tez zamanda
  • Misafir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:46
    Allah şifa versin bütün hastalara
  • Misafir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:33
    Otizme çare bulunursa sevinirim care bulunamıyorsa bana araba alın benim kızım otizmli sürekli arabaya binmek dünyayı dolaşmak istiyor
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