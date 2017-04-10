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"HER YUTKUNMAYA ÇALIŞTIĞIMDA KORKUYORDUM"

Hastalığı nedeniyle okula gitmek istemediğini dile getiren Ali, "Beni en çok üzen şey, istediğim yemekleri rahat rahat yiyememekti. Her yutkunmaya çalıştığımda korkuyordum. Kardeşlerime ve arkadaşlarıma bu konuda o kadar özeniyordum ki anlatamam. Artık istediğim gibi yemek yiyebileceğim için çok mutluyum" diye konuştu. Ali'nin babası Adnan el-Cabiri de "Ali bebekliğinden beri sürekli hastanelerdeydi. Küçük yaşında birçok sıkıntıyla baş etmek zorunda kalan oğlumuzun artık sağlığına kavuşmuş olmasından dolayı ailece çok mutluyuz. Ameliyatları yapan hocamıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Irak'ta öğretmenlik yapan Ali'nin annesi Lemya Halef de duygularını şu cümlelerle anlattı: "Bir öğretmen olarak öğrencilerime bir şeyler öğretebilmek için çalışırken, kendi çocuğum için elinden bir şey gelmemesi nedeniyle çok üzülüyordum. Oğlumun görüntüsel durumu eğitim hayatını da engelliyor. Doğduğu andan itibaren çok zor bakımla ve emekle büyütüldü. Bu operasyonlar sonrasında sosyal hayata daha fazla öz güvenle karışacağı için çok mutluyum."