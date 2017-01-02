SAĞLIK HABERLERİ
03 OCAK 2017
SAĞLIK

Metro'da bulaşıcı hastalıklara karşı pandomimle uyarı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:25:17 AA

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü çalışanları, 70. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında bulaşıcı hastalıklarla ilgili farkındalığı artırmak için pandomim gösterisi yaptı

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    Genel Müdürlük çalışanları, Kızılay Metro İstasyonu ve vagonların içinde yaptıkları pandomim gösterilerinde, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için yolculara "sessiz" uyarılar iletti.

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    Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için yapılması gerekenleri hareketleriyle gösteren çalışanlar, öksüren bir kişinin kağıt mendil kullanmasının önemine dikkati çekti.

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    Peronlarda ve vagon içlerinde yapılan 5'er dakikalık gösterilerin ardından sağlık çalışanları, üzerinde "öksürüğünü kapa" uyarısının bulunduğu 10 bin paket kağıt mendili yolculara dağıttı.

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