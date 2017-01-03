SAĞLIK HABERLERİ
03 OCAK 2017
SAĞLIK

Yolun yarısı artık 35 değil 40!

03 Ocak 2017 Salı, 12:38:20

40 yaşın insan hayatında daha önemli bir dönüm noktası haline geldiğini kaydeden Dr. Kaplan, sağlıklı uzun bir ömür geçirmek için tavsiyelerde bulundu

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    Halk arasında yaşlanma ile ilgili en çok kullanılan “Yaş 35, yolun yarısı” kavramı, günümüzde değişmeye başladı. Dahiliye Uzmanı Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, özellikle son yıllarda sağlıklı beslenme, spor ve tıp alanındaki gelişmelerin insan ömrünün uzamasında etkili olduğuna değindi.

     

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    40 yaşın insan hayatında daha önemli bir dönüm noktası haline geldiğini kaydeden Dr. Kaplan, sağlıklı uzun bir ömür geçirmek için bazı tavsiyelerde bulundu.

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    Hepimiz yaşlanmaktan korkarız. Yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni, egzersiz yapma sıklığı gibi faktörler ilerleyen yaşlarda yaşamınızı nasıl geçireceğinizi belirleyen unsurlar haline gelir.

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