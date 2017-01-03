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2. Hareket şart! 30 yaş sonrası daha hareketsiz bir yaşam nedeniyle kas kitlesinde yüzde 3-5 oranında azalma oluyor. Peki bu azalmayı engellemek için ne yapmalı? Cevap çok basit; hareket edin, yürüyün ve koşun. Ama masabaşı işiniz dahi olsa lütfen sürekli oturmayın.