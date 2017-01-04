SAĞLIK HABERLERİ
04 OCAK 2017
SAĞLIK

Turşu metabolizmayı hızlandırıyor, hazmı kolaylaştırıyor!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:15:10 İHA

Probiyotik bakteriler aynı zamanda bağırsak florasını da olumlu yönde değiştirerek hazmı kolaylaştırıyor

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    Turşu, içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde kişiyi grip ve benzeri enfeksiyonlardan koruyor. 

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    Probiyotik bakteriler aynı zamanda bağırsak florasını da olumlu yönde değiştirerek hazmı kolaylaştırıyor.

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    Diyetisyen Gözde Gence, içerisindeki probiyotikler sayesinde grip ve benzeri enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan ve metabolizmayı hızlandıran turşunun ve suyunun tüketilmesini önerdi.

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