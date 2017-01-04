Turşu metabolizmayı hızlandırıyor, hazmı kolaylaştırıyor!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:15:10 | Güncelleme: 11:44:55
İHA
Probiyotik bakteriler aynı zamanda bağırsak florasını da olumlu yönde değiştirerek hazmı kolaylaştırıyor
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Turşu, içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde kişiyi grip ve benzeri enfeksiyonlardan koruyor.
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Probiyotik bakteriler aynı zamanda bağırsak florasını da olumlu yönde değiştirerek hazmı kolaylaştırıyor.
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Diyetisyen Gözde Gence, içerisindeki probiyotikler sayesinde grip ve benzeri enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan ve metabolizmayı hızlandıran turşunun ve suyunun tüketilmesini önerdi.
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Gence, kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden turşunun sağlığa yararlarının olduğunu vurguladı.
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"METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR"
Sebze ve meyvelerin birçok yararlı etkisinin turşuda da bulunduğunu belirten Gence, "Turşu çok fazla su içermesi dolayısıyla kilo yapıcı etkileri az.
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İçerisinde yüksek oranda lif bulunan sebze ve meyvelerden turşu yapıldığından da lifler aynen kalarak kişiye fayda sağlıyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığından dolayı az da olsa zayıflatıcı etkisi görülebiliyor" dedi.
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"PROBİYOTİKLER ÇOK FAYDALI"
Gence, mayalanma esnasında turşuda yararlı bakterilerin de çoğaldığını vurgulayarak, "Probiyotik dediğimiz bu bakterilerin sağlık açısından çok faydası var.
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Bunlar bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Turşu, içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde kişiyi grip ve benzeri enfeksiyonlardan koruyor.
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Probiyotik bakteriler aynı zamanda bağırsak florasını da olumlu yönde değiştirerek hazmı kolaylaştırıyor" diye konuştu.
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"TUZLU OLDUĞUNDAN BAZI HASTALARA ZARARLI"
Turşu yapıldığında bazı vitaminlerin de yok olduğuna dikkati çeken Gence, şunları kaydetti: Turşunun en büyük dezavantajından biri de çok fazla tuz içermesi.
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Bu durum, kalp, hipertansiyon, kronik böbrek hastalarında sorun yaratabilir. Eğer tüketmek istiyorsa yıkayarak az miktarda tüketebilirler."
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Gence ayrıca, hazır turşu yerine doğal yollarla yapılan turşuların tüketilmesini tavsiye etti.
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"TURŞUYA TALEP ÇOK"
Eskişehir'de turşu satıcılığı yapan Şenay Balkandere ise, kış mevsiminde, en çok lahana turşusuna ilginin olduğunu söyledi.
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Turşuları kendilerinin kurduklarını bundan dolayı doğal olduğunu ifade eden Balkandere, turşuya talebin çok fazla olduğunu, hatta diyet yapan bir müşterisinin sürekli lahana turşusu aldığını, doktor önerisi ölçülerinde turşu suyu tüketip 2 ayda 8 kilo verdiğini söylediğini belirtti.
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Balkandere, ayrıca acı biberin, kansere iyi geldiği söylendiği için, biberli turşulara da ilginin oldukça fazla olduğunu dile getirdi.
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Diğer satıcı Çağlar Balkandere de, "Salatalık, lahana, biber ve havuç turşuları en fazla rağbet gören turşular. Eskişehir'de kilogramı 12 liradan her türlü turşuyu alabilirler" şeklinde konuştu.