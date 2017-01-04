Turşu metabolizmayı hızlandırıyor, hazmı kolaylaştırıyor!

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Turşuları kendilerinin kurduklarını bundan dolayı doğal olduğunu ifade eden Balkandere, turşuya talebin çok fazla olduğunu, hatta diyet yapan bir müşterisinin sürekli lahana turşusu aldığını, doktor önerisi ölçülerinde turşu suyu tüketip 2 ayda 8 kilo verdiğini söylediğini belirtti.