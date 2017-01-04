SAĞLIK HABERLERİ
04 OCAK 2017
İlerlemiş kanser
SAĞLIK

İlerlemiş kanserde yeni umut sıcak kemoterapi tedavisi

Prof. Dr. Sarıyar, "İlerlemiş kanser hastalarının yeni umudu olan sıcak kemoterapi tedavisiyle kanserlerin önemli bir oranına tanı konabiliyor" dedi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:42:29 Güncelleme: 17:43:40 AA

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