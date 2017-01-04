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04 OCAK 2017
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SAĞLIK
İlerlemiş kanserde yeni umut sıcak kemoterapi tedavisi
Prof. Dr. Sarıyar, "İlerlemiş kanser hastalarının yeni umudu olan sıcak kemoterapi tedavisiyle kanserlerin önemli bir oranına tanı konabiliyor" dedi
04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:42:29
Güncelleme:
17:43:40
AA
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