SAĞLIK HABERLERİ
04 OCAK 2017
Sağlıkta şiddet
SAĞLIK

YÖK, sağlıkta şiddeti ele alacak

Yükseköğretim Kurulunca, yarın ilk kez Samsun'da düzenlenecek "Sağlık Söyleşileri' kapsamında, "Sağlıkta Şiddet, Hekime Saygı" konusu ele alınacak

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:44:16 Güncelleme: 17:45:23 AA

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yarın ilk kez Samsun'da düzenlenecek "Sağlık Söyleşileri" kapsamında, "Sağlıkta Şiddet, Hekime Saygı" konusu ele alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamada, YÖK tarafından ilk kez üniversitelerde öğrenci ve akademisyenlere yönelik "YÖK Sağlık Söyleşileri" başlığı altında güncel sağlık konularının ele alınacağı etkinlik düzenlendiği hatırlatıldı.

Her ay farklı bir bölgedeki üniversitede gerçekleştirilecek söyleşilerin ilkinin yarın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenleneceği ifade edilen açıklamada, "Prof. Dr. Rüstem Aşkın tarafından gerçekleştirilecek söyleşide 'Sağlıkta Şiddet, Hekime Saygı' konusu ele alınacak. Söyleşi, üniversitenin tüm akademisyen ve öğrencilerine açık olarak gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

Söyleşiye, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyelerinin de katılacağı bildirilen açıklamada, etkinlik sonrasında tüm akademisyen ve öğrencilerin YÖK Başkanı Saraç'a duygu ve düşüncelerini ifade ederek soru sorabilecekleri kaydedildi.

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