SAĞLIK HABERLERİ
05 OCAK 2017
Fitness bilekliği
SAĞLIK

Fitness bilekliği yüzüğe sığdı

ABD'de bir teknoloji firması uyku ve fitness programını izleyebilen, kalp atış hızını ölçebilen "akıllı yüzük" tasarladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 08:54:36 Güncelleme: 09:03:41 AA

ABD'de bir teknoloji şirketi, uyku ve fitness programını izleyebilen, kalp atış hızını ölçen "akıllı yüzük" geliştirdi.

Merkezi San Francisco'da bulunan teknoloji şirketi Motiv, bir fitness bilekliğinin sahip olduğu birçok özelliği titanyum yüzüğe sığdırdı.

Spor etkinliklerinde atılan adımı, harcanan kaloriyi ve mesafeyi ölçebilme özelliklerinin yanı sıra kullanıcının uyku saatlerini de kaydedebilen yüzük, içine yerleştirilen optik alıcı sayesinde kalp atış hızını da ölçebiliyor.

Şarjı beş güne kadar dayanan yüzük, 50 metreye kadar su geçirmeyecek biçimde tasarlandı. ABD'de ön satışı yapılan ve fiyatı 199 dolar olarak belirlenen yüzüğün kırmızı altın ve barut rengi seçenekleri bulunuyor.

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