Her 3 kişiden biri grip!

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Zamanın önemi yok. Ne zaman yaptırırlarsa 6 ay süreyle korur. Şu an görülen virüs tipleri, aşının önleyebildiği tipler. Bir de gün içinde mutlaka 4-5 kere elleri bol sabun ve suyla yıkamak çok önemli” dedi.