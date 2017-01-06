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06 OCAK 2017
SAĞLIK

Her 3 kişiden biri grip!

06 Ocak 2017 Cuma, 05:26:39

Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında da artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı, 17 ildeki 180 aile hekiminden aldığı hasta numunelerini analiz etti. Numunelerin yüzde 34.6’sında grip tespit edildi

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    Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında da artış baş gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere yurdun pek çok bölgesindeki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor.

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     Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı belirtildi. 

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    Sağlık Bakanlığı ise Türkiye’de grip vakalarını izlemek için numune analizlerine devam ediyor. 

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