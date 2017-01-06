Fransa’da 1.3 milyon ördek itlaf edilecek

Son haftalarda kuş gribi vakalarının arttığı Fransa’da 100 binlerce ördeğin itlaf edileceği duyuruldu. Ülkenin güneybatısında en az 89 ayrı alanda kuş gribi (H5N8) vakasına rastlanması sonrasında hükümet tarafından en az 800 bin ördeğin itlafına karar verildi. Karar kapsamında Gers, Landes ve Hautes-Pyrénées illerinde bulunan 800 bin kadar ördek virüsün yok edilmesi için itlaf edilecek. Bu itlafların ardından H5N8 virüsünün varlığının bitirilememesi halindeyse ek 500 bin kadar ördeğin daha itlafı planlanıyor. Bu durumda toplam sayı 1.3 milyonu bulacak.



GAZETE HABERTÜRK