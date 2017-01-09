SAĞLIK HABERLERİ
09 OCAK 2017
Öksürük şurubu
SAĞLIK

"Bal ve limonu kaynatarak içmek öksürük şurubundan daha iyi"

Araştırma, öksürüğün tedavisinde kullanılan şurupların hastalığın iyileşmesine bir katkıda bulunmadığını ortaya koydu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:13:31 Güncelleme: 09:44:04 HABERTURK.COM

ABD'de bilim üzerine akademik çalışmalar yayınlayan American Chemical Society'nin (ACS) gerçekleştirdiği bir araştırma, öksürüğün tedavisinde kullanılan şurupların hastalığın iyileşmesine bir katkıda bulunmadığını ortaya koydu.

Amerikalıların her yıl öksürük ilacına 4 milyar dolar harcadığını ifade eden uzmanlar, öksürük şuruplarının yerine bal ve limonu kaynatarak içmenin çok daha faydalı olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, öksürük şuruplarının hastalığı tedavi ettiğine yönelik inanışın tamamen psikolojik olduğunu açıkladı. Yapılan klinik araştırmalara göre bu plasebo etkisine sahip. Ancak hastalığı iyileştirmekten ziyade daha iyi bir şekilde uyumanızı sağlıyorlar. Uzmanlar şurup yerine bal ve limonu kaynatarak içmek fakat bunu 1 yaşından küçük çocuklara vermemek gerektiğini kaydetti.

Bu dönemde bol sıvı tüketmek, bol buharlı bir duş almak ya da nemlendirici kullanmak ve boğaz tahrişini engellemek için de sert şeker kullanmak gerektiğine dikkat çektiler.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 12 dakika önce
    Kaynatmaya gerek yok hafif ılık su ile için gereksiz yere de gelmeyin hastaneye
  • Misafir 21 dakika önce
    Ağız kokusunu nasıl giderebiliriz
  • Misafir 25 dakika önce
    en iyisi kocakarı ilaçları
  • Misafir 39 dakika önce
    bal kaynatılmaz diye biliyorum
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