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Organ bağışı
SAĞLIK

'Her yıl 2 bin kişi organ yetmezliğinden yaşamını yitiriyor'

Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kahveci, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 bin kişi uygun organ bulamadığı ve nakil olamadığı için hayatını kaybediyor" dedi

10 Ocak 2017 Salı, 15:45:02 Güncelleme: 15:47:21 AA

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, Türkiye'nin tıbbi ve yetişmiş sağlık personeli açısından dünya standartlarında bir deneyime sahip olduğunu, devletin de vatandaşın sağlığına kavuşması için her türlü olanağı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin tüm bu gelişmelere karşın organ bağışında gelişmiş ülkelere göre çok geride olduğunu ifade eden Kahveci, şöyle konuştu: "İstatistiklere göre, beyin ölümü tespit edilen her 4 vakadan sadece birinin organları bağışlanıyor. Toplumsal duyarlılığın yeterli düzeyde olmaması nedeniyle aileler organ bağışına izin vermiyor. Bu nedenledir ki Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 bin kişi uygun organ bulamadığı ve nakil olamadığı için hayatını kaybediyor. Burada vatandaşımızı organ bağışına davet ediyoruz. Organlarınız toprak olmasın yeni bedenlerde hayat bulsun, filizlensin. Organ bağışının artırılması noktasında 7'den 77'ye toplumdaki her bireye görev düşmektedir. Toplumun yapı taşı ailedir. Özellikle aileler bu konuyu sık sık ele almalıdır. Aynı şekilde eğitim kurumlarında öğretmenlerimiz, bu konuda daha duyarlı olup her fırsatta öğrencilere bu yönde eğitimler vermelidir."

"FRANSA'DAKİ UYGULAMA DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLACAK"

Kahveci, Fransa'da, yeni yılın başlamasıyla "otomatik organ bağışı" uygulamasına geçilmesini de değerlendirdi.

Düzenlemenin dünyadaki diğer ülkelere örnek bir uygulama olacağını aktaran Kahveci, "Nakledilmek üzere temin edilecek organ sayısını artıracağı kuşkusuzdur. Türkiye'de de buna benzer bir düzenlemenin nakil sayısını iki kat artıracağını düşünüyoruz. Bunun için 2238 sayılı yasada belli değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu.

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