İntikam iyi hissettiriyor!

ABD'deki Kentucky Üniversitesi'nden bilim insanları, kendisine kötülük yapan birinden intikam almanın insanı iyi hissettirdiğini açıkladı.

Vatan'ın haberine göre; Sonuçları Psychological Society dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bir kişi tarafından zarar görmüş biri, söz konusu şahıstan daha sonraki süreçte intikam aldığında kendisini çok daha iyi hissediyor. İntikam duygusunun her insanın iç dünyasında 'az' ya da 'çok' bir miktarda bulunduğunun altını çizen araştırma ekibinin başındaki Profesör David Chester, "Araştırma sonuçlarımız intikamın kişiyi mutlu ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Bunu 'intikam' olarak adlandırmasanız bile; kişi, kendisine kötü davranan birine aynı şekilde karşılık verdiğinde kendini iyi hissediyor" diye konuştu.