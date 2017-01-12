SAĞLIK HABERLERİ
12 OCAK 2017
SAĞLIK

Zeynep bebeğe "kedi miyavlaması sendromu" teşhisi konuldu!

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:11:52 AA

Zeynep bebeğin ailesi, bir aydır Sağlık Bakanlığından gerekli raporu almak için çaba gösteriyor

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    Eskişehir'de dünyaya gelen 5 aylık Zeynep bebek, nadir görülen "Kedi miyavlaması sendromu" teşhisiyle yaşama tutunmaya çalışıyor. Yemek ve uyku düzeni bozukluğu yaşayan, gelişimi yavaş olan, ağlarken de kedi gibi ses çıkaran Zeynep bebeğin ailesi, bir aydır Sağlık Bakanlığından gerekli raporu almak için çaba gösteriyor.

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    Fabrika işçisi baba Mehmet Erdoğan (33), bebeklerinin anne karnındayken yapılan üçlü tarama testinde el ve ayak parmaklarının büyük olduğunu öğrendiklerini belirterek, doğuma kadar herhangi bir problem yaşamadıklarını, doktorların bebeğin parmak uzunluğunu soya çekim olarak adlandırdıklarını söyledi.

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    Erdoğan, erken doğumla dünyaya gelen kızlarının zayıf olmasının nedenini erken doğuma ve yeterli beslenememesine bağladıklarını ifade ederek, "Bir zaman sonra evde beslenmesini tam olarak gerçekleştiremediğimiz için panik yapıp, birkaç kez doğumun gerçekleştiği hastanenin aciline götürdük. Doktorlar bebeğimizin zayıf olmasını anne sütü alamamasına bağladı ve zamanla düzeleceğini söyledi. Fakat öğrendik ki çocuğumuzun hastalığı başkaymış" dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 5 dakika önce
    Allahım acil şifalar versin
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