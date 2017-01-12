Soğukta mutluluk hormonu düşüyor, ağrılar artıyor!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, soğuk havaların romatizmal ağrıları artırdığını belirterek, ağrılara ılık ortamlarda bulunup ve egzersiz yaparak tedbir alınabileceğini söyledi.

Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, eklem ağrılarının daha çok soğuk havalarda ve kış aylarında arttığını ifade ederek, "Romatizmal hastalıklar genellikle ikiye ayrılır; iltihaplı ve iltihapsız romatizmalar olarak. İkisinde de soğukla artan ağrılar görülmektedir. Bu ağrıların sebebi hastalığın ilerlemesinden kaynaklı değildir. Ağrıların sebebi daha çok soğukla artan kas spazmı, eklemlerin reseptörlerinin soğuğa karşı daha duyarlı hale gelmesidir. İltihapsız romatizma da kasların kasılmasıyla artan bir takım nedenlerden kaynaklanmaktadır" dedi.

"SEROTONİN HORMONU VE D VİTAMİNİNDEKİ EKSİKLİK KAS VE İSKELET SİSTEMİNDEKİ AĞRILARI ARTIRIYOR"

Soğukla beraber mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonin seviyesinde düşme yaşandığını ve bu düşüşün eklem ağrılarını daha çok hissetmeye sebebiyet verdiğini belirten Yanartaş, "Soğuk havalarda D vitaminimiz düştüğü için, D vitamini eksiklikleri de kas ve iskelet sistemindeki ağrıları oldukça artırmaktadır. Eşlik eden faktörler varsa, obezite, sigara içimi gibi, diyabet gibi hastalıklar. Bunlar da ağrıları tetikleyen sebepler arasındadır. Romatizmal hastalıkların en büyük belirtisi ağrılı, ısı artışı olan şiş bir eklemdir. Biz hastalarımıza bunu 'eklemde arı sokması gibi bir şişlik var mı?' diye sorarız. Eğer böyle bir şey varsa mutlaka altında romatizmal bir hastalık ya da başka sebepler araştırılması gerekir. Bazı romatizma cinslerinde daha çok diz ve ayak bileği eklemleri tutulurken bazı çeşidinde de daha çok el eklemleri tutulmaktadır" diye konuştu.

"EKLEM AĞRILARINI HAFİFE ALMAYIN"

Romatizmal hastalıkların genel olarak kadınlarda daha sık görülmesine rağmen erkekleri de tutan çeşitleri bulunduğunu ifade eden Dr. Yanartaş, "Romatizmal hastalıklar, herhangi bir yaş sınırlaması olmamakla beraber çocukluk çağından itibaren görülmeye başlar. Bazı romatizmal hastalıklar genel ağrı, ateş yükselmesi, bazen boğaz ağrısı şeklinde seyredip kendini maskeler bunların tanısı daha geç konulur ve bunlar daha çok iç organları etkiler. Bunun için eklemlerde ağrı olduğunda bunu hafife almayıp mutlaka bir uzman hekimle görüşülmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"GECELERİ UYANDIRAN AĞRILAR CİDDİYE ALINMALI"

Özellikle geceleri artan ve hastayı uyandıran ağrı türlerinin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çeken Dr. Yanartaş, "Bunlar ciddiye alınıp mutlaka hekimle görüşülmesi gereken ağrı türleridir. Sabah kalkınca ilk ağrıyla ve tutuklukla uyanıyorsa hastalarımız yine bir romatizma belirtisi olabilir, mutlaka hekimle görüşülmesi gerekir. Bunlar sıradan ağrılar değildir. Özellikle ağrılar hareketle azalıyorsa, sabah tutukluğu varsa, gece uyandırıyorsa ve klasik ağrı kesicilere cevap vermiyor ve giderek şiddeti artıyorsa mutlaka hekimle görüşülmesi gerekir" dedi.

"ILIK ORTAM VE EGZERSİZLER ÖNEMLİ"

Alınması gereken tedbirleri de sıralayan Yanartaş, "Genellikle egzersiz öneriyoruz. Bunlar yürüyüş olabilir. Tabii ki uygun ortamlarda olmalı. Soğuk havalarda yürüyüş değil de daha çok ılık ortamlarda yürüyüş egzersizi ve yüzmeyi öneriyoruz. Bunlar haftanın en az 3-4 günü yapılması gereken şeyler. Tabi hastanın yanında eşlik eden sorunu varsa örneğin bir diz sorunu varsa yürüyüş yerine daha çok yüzmeyi öneririz, diz ve kalça problemi varsa. Germe egzersizlerini içeren plates, taichi, yoga gibi egzersizleri eklemesini öneriyoruz genellikle hastalarımıza. Germe egzersizlerinin bulunduğu bu tarz sporlarda oldukça soğuk havalarla artan ağrılarda etkilidir. Bunun yanı sıra ortamın ısısını çok iyi ayarlamak gerekir. Çünkü romatizmal ağrılar çok sıcak ve çok soğukla artabilir. Bunun için genellikle romatizmal hastalıklarda ılık ortam öneriyoruz" ifadelerini kullandı.